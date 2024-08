Aktien New York Schluss: Turbulente Woche endet mit Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben eine schwankungsreiche Woche einigermaßen versöhnlich beendet. Der Dow Jones Industrial schloss am Freitag 0,13 Prozent fester mit 39.497,54 Punkten. Dank der Erholung von seinem am Montag erreichten tiefsten Stand seit Mitte Juni dämmte der Leitindex sein Wochenminus auf 0,6 Prozent ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag letztlich um 0,47 Prozent auf 5.344,16 Zähler hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,54 Prozent auf 18.513,10 Punkte, womit er am Ende sogar einen Wochengewinn von 0,4 Prozent erzielte.

Vor allem die Angst vor einer US-Rezession nach einer Reihe schwacher Konjunkturdaten hatte am Donnerstag vergangener Woche eine dreitägige Talfahrt ausgelöst. Seit der Stabilisierung am Dienstag waren die New Yorker Börsen auf Richtungssuche. Dem erneuten Rückschlag zur Wochenmitte war am Donnerstag dank starker Daten vom Arbeitsmarkt wieder eine kräftige Erholung gefolgt.

"Die Marktvolatilität könnte noch einige Zeit erhöht bleiben", warnte Mark Haefele, Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management. Anleger sollten aber nicht überreagieren, wenn die Marktstimmung schwanke, empfahl er. In der kommenden Woche stehen in den Vereinigten Staaten etliche wichtige Wirtschaftsdaten auf der Agenda./gl/he