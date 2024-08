EQS-Adhoc: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe 2022/2027 auf 38 Mio. Euro

EQS-Ad-hoc: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

09.08.2024 / 12:59 CET/CEST

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Aufstockung der Anleihe 2022/2027 auf 38 Mio. Euro

Düsseldorf, 9. August 2024 – Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat das Volumen ihrer im November 2022 begebenen und im Februar 2023 aufgestockten Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30V3F1 / WKN: A30V3F) erfolgreich um 13 Mio. Euro auf 38 Mio. Euro weiter erhöht. Die im Rahmen der Aufstockung begebenen weiteren Schuldverschreibungen wurden heute im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren platziert. Die Transaktion wurde von der Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Sole Bookrunner begleitet.

Der Nettoemissionserlös soll weitgehend für die Finanzierung der Erhöhung der Beteiligung an der mymuesli AG von 10,1 % auf rund 56 % verwendet werden (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 11. Juli 2024: „Katjes Greenfood erwirbt Mehrheitsbeteiligung an mymuesli“).

Die Anleihe 2022/2027 hat eine Laufzeit bis zum 29. November 2027 und ist mit einem jährlichen Zinssatz von 8,00 % ausgestattet.

Über Katjes Greenfood

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in Wachstumsunternehmen der Food-Branche, die mit innovativen und nachhaltigen Produkten die Zukunft der Ernährung neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.katjesgreenfood.de

Presse/Investor Relations:

Florian Kirchmann

Telefon: +49 221 91 40 97-11

E-Mail: katjesgreenfood@ir-on.com



