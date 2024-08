Pressestimme: 'FAZ' zu Anschlagspläne in Wien verhindert

FRANKFURT (dpa-AFX) 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Anschlagspläne in Wien verhindert

Das ist ein Erfolg der österreichischen Sicherheitsbehörden. Er wäre aber so nicht möglich gewesen, wenn nicht ein "ausländischer Dienst" einen entscheidenden Hinweis gegeben hätte. Ausländische Dienste - auf Deutsch gesagt: die Amerikaner - können, was die Österreicher nicht können, weil sie es aus rechtlichen Gründen nicht dürfen. Sie lauschen in verschlüsselte Kommunikationsplattformen hinein, auf denen sich Terroristen und andere Kriminelle tummeln. Gibt es eine stillschweigende Übereinkunft, dass die Amerikaner ungestört von ihren Niederlassungen in der UN-Stadt Wien aus lauschen und dafür den Österreichern Bescheid geben, wenn etwas von dem Erlauschten sie angeht? Die entsprechende Frage hat der österreichische Nachrichtendienstdirektor geflissentlich nicht verstanden.