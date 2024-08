Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu den Demonstrationen in Großbritannien

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu den Demonstrationen in Großbritannien

Die Erleichterung ist groß. In Großbritannien sind die rassistischen und antimuslimischen Ausschreitungen nicht weiter eskaliert und Teile der Zivilgesellschaft haben sich sichtbar vor die bedrohten Menschen und Institutionen gestellt. Doch die Freude darüber sollte nicht den Blick trüben: Es sind deutlich weniger Menschen gegen rechts auf die Straße gegangen als etwa im Winter in Deutschland. Und weder hier noch dort gibt es Grund zur Entwarnung. Der Schutz der Betroffenen und der Kampf um Köpfe und Herzen der Menschen braucht mehr als Demos. Erforderlich ist kontinuierliche Demokratie-Arbeit mit Rückhalt in der Politik. Nötig ist aber auch eine konsequente Strafverfolgung. Hier hat Großbritannien mit raschen Verfahren und harten Strafen klare Zeichen gesetzt.