Pressestimme: 'Handelsblatt' zu ukrainischer Offensive auf russischem Gebiet

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu ukrainischer Offensive auf russischem Gebiet:

So hoffnungslos die Offensive im Moment auch erscheinen mag, so hat sie allerdings doch eine entscheidende psychologische Wirkung. Feindliche Panzer auf eigenem Territorium, getötete Zivilisten und Zerstörungen im Grenzgebiet, die Verhängung des Ausnahmezustands in der Region Kursk - all das macht es Putin schwer, über den Ukrainekrieg weiterhin von einer begrenzten "militärischen Spezialoperation" zu sprechen. Trotz der allumfassenden Zensur werden nun hoffentlich auch die kritischen Fragen in Russland lauter. Wie sehr die Überraschung Putin getroffen hat, zeigt, dass der russische Präsident den Vorstoß jetzt als "groß angelegte Provokation" verurteilt. Diese Äußerung des Aggressors, die die Täter-Opfer-Perspektive verkehrt, ist an Zynismus kaum zu überbieten. Aber hier gilt ein Spruch, der dem griechischen Dichter Aischylos zugeschrieben wird: "Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer."/yyzz/DP/zb