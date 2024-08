Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Krawallen in England

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Krawallen in England:

"Der Protest gegen Migration und Islam trifft einen Nerv in der Bevölkerung. Der Brexit hat nicht - wie versprochen - die schwächelnde Wirtschaft angekurbelt und die illegale Zuwanderung eingedämmt. Im Gegenteil: Die Lebenshaltungskosten sind gestiegen, der Wohnungsmarkt leergefegt, Schulen und Krankenhäuser kaputt gespart. Und weiter kommen Flüchtlingsboote über den Ärmelkanal ins Königreich, und weiter gibt es keine Abschiebungen nach Ruanda. Wenn Menschen der Abstieg droht und sie den Eindruck haben, andere kassieren ihre Jobs, ihre Hilfsleistungen und ihre Wohnungen, dann regt sich Sozialneid. Ob gerechtfertigt oder nicht. Dagegen helfen auf Dauer keine Haftstrafen und keine Bußgelder. Sondern nur staatliche Investitionen in die Infrastruktur und qualifizierte Einwanderung in den Arbeitsmarkt."/yyzz/DP/he