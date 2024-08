Lindner sieht nach Börsen-Turbulenzen keine systemische Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Turbulenzen an den Börsen hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zu Gelassenheit aufgerufen. "Die aktuelle Situation ist keine systemische Krise. Für solche hätten wir allerdings auch alle Instrumente", sagte Lindner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "An der Börse gilt, dass man langen Atem und starke Nerven haben muss." Schwankungen und Einbrüche gebe es immer, allerdings hätten die Märkte stets irgendwann wieder ins Plus gedreht.

In der vergangenen Börsenwoche war an den Märkten Panik ausgebrochen, viele Kurse brachen ein. Grund war laut Experten die Angst vor einer Rezession in den USA und die Furcht vor einer Eskalation im Nahen Osten. Zum Ende der Woche beruhigte sich die Lage allerdings bereits wieder./dde/DP/he