Aktien New York: Anleger vorsichtig vor den Konjunkturdaten der Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Turbulenzen der vergangenen Tage bleiben die Anleger am Montag vor wichtigen Konjunkturdaten in dieser Woche angespannt. In den Auftaktminuten noch im Plus, konnten die Indizes nicht an ihre jüngste Erholung anknüpfen: Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor nach gut einer halben Handelsstunde 0,54 Prozent auf 39 284,29 Punkte. Der marktbreite S&P 500 rutschte um 0,27 Prozent auf 5329,78 Zähler ab. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,27 Prozent auf 18 463,27 Punkte nach.

Anleger gehen vorsichtig in die neue Woche, die wohl geprägt sein wird von einer Reihe an Konjunkturdaten, die Aufschluss über die Lage der größten Volkswirtschaft der Welt geben dürften. Mit besonderer Spannung erwartet werden am Mittwoch Zahlen zu den Verbraucherpreisen für Juli. "Wenn die Anleger in den Wirtschaftsdaten dieser Woche nicht erkennen können, dass die Wirtschaft bereits in einer Rezession steckt, könnte die Rally an den Börsen wieder aufgenommen werden", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets./tih/he