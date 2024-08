OTS: Börse Stuttgart / Deutschlands größte Förderbank KfW wählt Boerse ...

Deutschlands größte Förderbank KfW wählt Boerse Stuttgart Digital als Infrastrukturpartner für ihre neue Blockchain-basierte digitale Anleihe aus Stuttgart (ots) - - Boerse Stuttgart Digital bietet neue Lösung im Zusammenhang mit tokenisierten Wertpapieren - KfW beauftragt Boerse Stuttgart Digital im Rahmen ihrer neuen Blockchain-basierten digitalen Anleihe - Boerse Stuttgart Digital übernimmt erstmals die Wallet-Bereitstellung und die Sicherung der Private Keys im Begebungs- und Rückzahlungsprozess Boerse Stuttgart Digital (http://www.bsdigital.com/) , der führende Infrastrukturanbieter für Kryptowährungen und digitale Assets in Europa, stellt für die KfW (http://www.kfw.de/) , Deutschlands größte Förderbank, technische Infrastruktur für ihre neue Blockchain-basierte digitale Anleihe bereit. Im Begebungs- und Rückzahlungsprozess des von der KfW geplanten Kryptowertpapiers gemäß des Gesetzes über elektronische Wertpapiere (eWpG) übernimmt Boerse Stuttgart Digital das Wallet-Management sowie die Bereitstellung und Sicherung der Private Keys. Mit der Erweiterung der Angebotspalette um Wallet-Bereitstellung und Private-Key-Sicherung im Zusammenhang mit tokenisierten Wertpapieren stärkt Boerse Stuttgart Digital ihre Position als vollständig regulierter One-Stop-Shop im Bereich Kryptowährungen und digitale Assets. Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Schritt in der Blockchain-basierten Finanzwelt und unterstreicht die Rolle von Boerse Stuttgart Digital als vertrauenswürdiger Partner im Bereich digitale Assets für Banken, Broker und Asset Manager in Europa. "Als Vorreiter bei digitalen Assets wollen wir die digitale europäische Marktinfrastruktur maßgeblich mitgestalten. Die Erweiterung unseres Angebots für institutionelle Kunden und unsere Beteiligung an der nächsten Blockchain-basierten digitalen Anleihe der KfW markieren einen Meilenstein in der digitalen Transformation des Finanzsektors", sagt Dr. Ulli Spankowski, Geschäftsführer von Boerse Stuttgart Digital. "Als eine der weltweit größten und aktivsten Anleiheemittentinnen treiben wir Digitalisierungsinitiativen im Emissions- und Abwicklungsprozess aktiv voran. Die Verprobung neuer Technologien im Rahmen der EZB-Trials ermöglicht uns, ein "Zug-um-Zug"-Geschäft technisch abzubilden und unterstützt damit unsere digitale Lernreise. Wir freuen uns, dass Boerse Stuttgart Digital gemeinsam mit der KfW den Weg in eine Zukunft Blockchain-basierter Wertpapiere beschreitet. Als vollregulierter Anbieter ist Boerse Stuttgart Digital ein vertrauenswürdiger Partner für unsere kommende Transaktion," sagt Gaetano Panno, Bereichsleiter Transaktionsmanagement bei KfW. Ende Juni gab die Gruppe Börse Stuttgart bekannt, dass sie sich als Börsenbetreiber in Europa erfolgreich für die zweite Welle der EU-weiten Tests der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Abwicklung von Blockchain-basierten Finanztransaktionen gegen Zentralbankgeld beworben hat, in welcher sie ebenfalls Wallets bereitstellt und die Sicherung der Private Keys übernimmt. Durch die KfW-Transaktion nimmt die Boerse Stuttgart Digital mit ihrem neuen Service auch an einem Anwendungsfall mit Zentralbankgeldzahlung, den sogenannten "Trials", teil. Pressekontakt: Stefanie Möllner, Director of Communications mailto:stefanie.moellner@bsdigital.com I +49 (0) 152 313 530 16 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/5841399 OTS: Börse Stuttgart