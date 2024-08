Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax legt etwas zu - Anleger warten auf US-Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt ist es am Dienstag wieder aufwärts gegangen. Nachdem der Leitindex Dax am Vortag stagniert hatte, ging es im frühen Handel mit 0,4 Prozent moderat nach oben auf 17.793 Zähler.

Ob die leichten Kursgewinne zu halten sind, dürfte sich am frühen Nachmittag entscheiden. Dann werden in den USA die Erzeugerpreise im Juli veröffentlicht. Sie könnten Aufschluss geben über die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen lag zum Auftakt mit 0,2 Prozent im Plus bei 24.210 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,4 Prozent nach oben./bek/mis