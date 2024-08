Aktien Frankfurt Schluss: Dax schwingt sich etwas nach oben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag höher aus dem Handel gegangen. Marktexperte Andreas Lipkow sprach von einem klassischen Sommerhandel. Frische Konjunkturdaten zeigten eher wenig Einfluss auf die Kurse.

Der Dax legte im späten Handel im Windschatten der anziehenden Wall Street etwas zu und endete mit einem Plus von 0,48 Prozent bei 17.812,05 Punkten, nachdem er tags zuvor stagniert hatte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Dienstag letztlich um 0,70 Prozent auf 24.321,70 Zähler.

Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten verschlechterten sich im August deutlicher als erwartet. "Der wirtschaftliche Ausblick für Deutschland bricht ein", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Daten. "Dies lässt vermuten, dass die Konjunkturerwartungen weiterhin unter dem Eindruck hoher Unsicherheit stehen, getrieben durch eine unklare Geldpolitik, enttäuschende Geschäftszahlen aus der US-Wirtschaft und wachsende Sorgen über eine Eskalation des Nahost-Konflikts."

In den USA stiegen die Erzeugerpreise im Juli weniger stark als erwartet, was die Kurse leicht stützte. Anleger könnten nun verstärkt auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed setzen. Allerdings stehen mit den Verbraucherpreisen aus den Vereinigten Staaten am Mittwoch die als wichtiger angesehenen Inflationsdaten noch aus./edh/he