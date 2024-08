Aktien New York: Gewinne dank positiver Preissignale

NEW YORK (dpa-AFX) - Für die US-Börsen geht es am Dienstag weiter nach oben. Anleger zeigten sich nach einem verhaltenen Wochenstart wieder mutiger, was amerikanische Aktien betrifft. Kurz bevor am Mittwoch die für die US-Geldpolitik besonders wichtigen Verbraucherpreise erwartet werden, sorgten Preissignale aus den USA im frühen Handel für Erleichterung. Die Erzeugerpreise für Juli waren nicht ganz so deutlich gestiegen wie erwartet.

Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,63 Prozent auf 39.603,51 Zähler zu. Während der marktbreite S&P 500 fast ein Prozent auf 5.395,76 Punkte gewann, gab es im Technologiesektor die deutlichsten Gewinne. Mit einem Anstieg um 1,40 Prozent auf 18.801,05 Punkte steuert der von großen Tech-Werten dominierte Nasdaq 100 auf seinen vierten Gewinntag in Folge zu./tih/jha/