Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Entfremdung von Union und FDP

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Entfremdung von Union und FDP:

"Politik verändert - nicht nur das Land, sondern auch die Parteien, die es regieren. Für die Union, zum Beispiel, waren die Liberalen lange Zeit der perfekte Koalitionspartner: In weltanschaulichen Fragen moderner, aber im Kern loyal, sich ihrer Rolle als kleinerer Partner bewusst, aber in der Wirtschafts- und Steuerpolitik mit einem klaren ordnungspolitischen Kompass. Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher waren die Protagonisten einer in Teilen schon symbiotischen Politik. Friedrich Merz und Christian Lindner sind nun die Protagonisten einer in Teilen schon grotesken Entfremdung."/DP/jha