TAG Immobilien stabilisiert sich im ersten Halbjahr

AG Immobilien hat es im ersten Halbjahr dank stabiler Vermietungen und zahlreicher Verkäufe fast zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Unter dem Strich fiel ein Verlust von 7,1 Millionen Euro an, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Im Vorjahreszeitraum lag das Minus noch bei 304,7 Millionen Euro. Die Jahresprognosen bestätigte TAG.

Von Januar bis Ende Juni verkaufte der Immobilienkonzern in Deutschland rund 880 Wohnungen. Trotzdem blieb der operative Gewinn (FFO I), der sowohl das deutsche als auch das polnische Vermietungsgeschäft umfasst, beinahe stabil bei 88,1 Millionen Euro im Vergleich zu 89,1 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Außerdem habe sich die Wertkorrektur des deutschen Portfolios in der von gestiegenen Zinsen ausgelösten Flaute am Immobilienmarkt verlangsamt.