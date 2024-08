Aktien Frankfurt Schluss: US-Preisdaten bescheren Dax 7. Gewinntag in Folge

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weniger stark als erwartet gestiegene Verbraucherpreise in den USA haben dem deutschen Aktienmarkt am Mittwoch etwas Rückenwind gegeben. Der Dax schloss 0,41 Prozent höher bei 17.885,60 Punkten. Damit beendete der Leitindex den siebten Börsentag in Folge mit einem Gewinn. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte um 0,85 Prozent im Plus bei 24.528,29 Zähler zu.

Im Juli sind die Verbraucherpreise in den USA auf Jahressicht um 2,9 Prozent gestiegen, verglichen mit 3,0 Prozent im Vormonat. Experten hatten im Schnitt einen Anstieg um 3,0 Prozent erwartet. Auch die Kerninflationsrate ohne Energie und Nahrungsmittel sank leicht. Damit steuert die US-Notenbank Fed auf eine Lockerung ihrer Geldpolitik zu. Dafür sprechen neben der rückläufigen Inflation auch schwächere Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten.

"Die Tür für eine Fed-Leitzinssenkung auf der September-Sitzung steht weit offen", kommentierte Dirk Chlench, Volkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg. "Sollte uns der nächste Arbeitsmarktbericht nicht in die Suppe spucken, ist eine Leitzinssenkung um 0,50 Prozentpunkte ziemlich wahrscheinlich." Schließlich sei der Preisanstieg im Monatsvergleich nur durch die Wohnkosten getrieben worden./edh/he