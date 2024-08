APA ots news: Seilern Global Trust: 30 Jahre Qualitäts-Wachstum aus Österreich

Wien, 14.08.2024 (APA-ots) - Der Seilern Global Trust, ein Investmentfonds aus Österreich ist mittlerweile 30 Jahre am Markt und genießt große Beliebtheit bei Vermögensverwaltern und Pensionskassen-Managern und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Seit seiner Auflage 1994 durch Peter Seilern hat der Fonds eine kumulierte Wertentwicklung von über 300 Prozent erzielt. Das entspricht einer jährlichen Rendite von knapp 7 Prozent. Der Fonds wurde in Österreich entwickelt, wird jedoch heute von Seilern Investment Management in London verwaltet. Der Fonds bleibt jedoch in Österreich verwurzelt und ist bei einer Depotbank mit österreichischer ISIN gelistet. Der dynamische Mischfonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die den strengen Kriterien des "Seilern-Universums" entsprechen. Ziel des Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs bei unterdurchschnittlichem Risiko. Die Aktienauswahl folgt den von Peter Seilern entwickelten Zehn Goldenen Regeln, wobei weltweit in Top- Unternehmen investiert wird, die sich durch vorhersehbares Gewinnwachstum und solide Geschäftsmodelle auszeichnen. Diese Unternehmen weisen Branchenführerschaft, organisches Wachstum, breite Diversifikation und eine starke finanzielle Basis auf. Tassilo Seilern, CEO und Neffe von Peter Seilern, betont die Attraktivität des Fonds durch seine Stabilität und Kontinuität, wodurch er sich als attraktive Investition für private und institutionelle Anleger qualifiziert. Siehe auch: Peter Seilern: Die Besten Aktien der Welt FinanzBuch Verlag, München, 3. erweiterte und ergänzte Auflage 2022. Übersetzung: Anatol Eschelmüller, Michael Stadlinger. Fotos: https://we.tl/t-eHPRS6gdVP (Peter Seilern, Tassilo Seilern ) Rückfragehinweis: WM-PR OG Michael Stadlinger Telefon: 068181963600 E-Mail: mstadlinger@wm-pr.at Website: https://www.wm-pr.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/33615/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0004 2024-08-14/08:07