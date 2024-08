Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu SPD-Beschluss zu Raketen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu SPD-Beschluss zu Raketen:

"Das klare Bekenntnis der SPD-Führung zur Stationierung amerikanischer Raketen in Deutschland ist eine Überraschung - und auch keine. (.) Die naive Friedenssehnsucht der ergrauten SPD-Peaceniks in ihrem Lauf halten weder Ochs noch Putin auf. Dazu kommt, dass der Nachrüstungsbeschluss des Kanzlers dazu geeignet ist, die schon miserablen Aussichten der SPD in den kommenden Landtagswahlen im Osten weiter zu verschlechtern. Die wachsende Zahl der Wähler, die sich mehr vor den Amerikanern und dem Gendern fürchten als vor den Russen und der Diktatur, sammelt Sahra Wagenknecht ein, indem sie scham- und skrupellos die Kremlpropaganda nachbetet. (.) Selbst in der SPD hat doch mittlerweile mancher begriffen, mit wem man es in Russland zu tun hat und welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind."/DP/jha