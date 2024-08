Pressestimme: 'Handelsblatt' zur Ampel

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt' zur Ampel:

"FDP-Chef Lindner ist inzwischen schwer genervt von diesen Taschenspielertricks, zündelt aber selbst auch täglich an der Koalition. Am Montag provozierte die FDP mit der Forderung nach Kürzung des Bürgergelds erst die SPD, kurz darauf mit dem Verkehrskonzept die Grünen und schließlich mit der Forderung nach Abschaffung des Entwicklungshilfeministeriums beide Koalitionspartner auf einmal. Die Verletzungen innerhalb der Ampel sind inzwischen so groß, dass zumindest SPD und FDP keine Rücksicht mehr aufeinander nehmen. Deshalb ist nicht ausgeschlossen, dass die Ampel am Haushaltsstreit zerbricht. Längst geht es um mehr als fünf fehlende Milliarden im Etat, der Haushaltsstreit ist zu einer Frage der Ehre geworden. Und mit genau dieser Art von Streit machen sich die Ampelspitzen klein."/yyzz/DP/he