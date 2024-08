Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Musks Wahlkampfhilfe für Trump

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Elon Musks Wahlkampfhilfe für Donald Trump:

"Wenn sich politische und publizistische Macht vereinen, wenn also Trump und Musk sich gegenseitig befeuern oder Musk gar einen Posten bei einem nach wie vor möglichen Präsidenten Trump bekommt: Dann entsteht ein gefährlicher Sprengsatz für die Demokratie, an der beiden nur so lange gelegen ist, wie sie die Regeln bestimmen."/DP/jha