Aktien Frankfurt Schluss: Dax klettert über 18.000 Punkte - Starke US-Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Daten vom Arbeitsmarkt und dem Einzelhandel der USA haben den Dax am Donnerstag angetrieben. Der deutsche Leitindex schloss 1,66 Prozent im Plus bei 18.183,24 Punkten und verzeichnete damit den achten Gewinntag in Folge. Zudem ließ das Börsenbarometer die runde Marke von 18.000 Punkten erstmals seit dem Kurseinbruch Anfang des Monats wieder hinter sich. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen ging 1,05 Prozent höher bei 24.786,62 Zählern aus dem Handel.

In den Vereinigten Staaten waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche unerwartet gesunken. Die Umsätze des Einzelhandels legten im Juli stärker als erwartet zu. Die Zahlen sollten Rezessionssorgen zurückdrängen, erwartet Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Landesbank Hessen-Thüringen.

In den vergangenen beiden Tagen hatten Preis- und Inflationsdaten aus den USA die Gemüter beruhigt und die Börsen weltweit gestützt. Die Märkte erwarten nun, dass die Notenbank Fed die Zinsen bald senken wird.

"Die Erholung des Dax schreitet erwartungsgemäß voran. Einziger Wermutstropfen sind die derzeit dünnen Umsätze", schrieben die Experten der Bank HSBC. Die passten allerdings ins "klassische Sommerloch"./la/he