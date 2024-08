GNW-Adhoc: Stevie® Awards verkünden Gewinner der 21. jährlichen International Business Awards® aus der ganzen Welt

^FAIRFAX, Virginia, Aug. 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Unternehmen und Führungskräfte auf der ganzen Welt, die sich besonders bewährt haben, sind bei den 21. International Business Awards® (http://www.stevieawards.com/iba) mit dem goldenen, silbernen oder bronzenen Stevie® Award ausgezeichnet worden. Die jährlich stattfindenden Stevie Awards sind das weltweit einzige internationale, allumfassende Business Awards-Programm. Die IBAs sind auch als ?Olympiade für den Arbeitsplatz" bezeichnet worden. Die Preisträger wurden aus mehr als 3.600 Nominierungen ausgewählt, die von Organisationen aus 62 Ländern und Gebieten eingereicht wurden. Eine vollständige Liste aller Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner des Stevie Award 2024 nach Kategorien finden Sie unter www.StevieAwards.com/IBA (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Wncc9Lsyy6n3GAnwZiIowiLZUVWgbmiWXxN- Xg3YBkIfBPx_8MTgO05irDHj2fchjLPrCIRsPCfZHq8nPUhyH_uso6QToknvmPyAoKcKICA=). Mehr als 300 Führungskräfte weltweit haben in 11 Jurys (https://stevieawards.com/iba/2024-judging-committees) mitgewirkt, um die Stevie-Gewinner zu ermitteln. Der Spitzenreiter bei den Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze ist Ayala Land aus Metro Manila, Philippinen, mit 25 Stevie Award-Gewinnen. Zu den weiteren Gewinnern mehrerer Stevie Awards gehören u. a.: Halkbank, Istanbul, Türkei (18), Tata Consultancy, weltweit (14), Viettel, Hanoi, Vietnam (13), Akbank, Istanbul, Türkei (13), DP DHL, weltweit (13), Miral, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (13), IBM, weltweit (11), Cathay United, Taipeh, Taiwan (10), Data Dynamics, Upper Saddle River, NJ, USA (9), PLDT and Smart, Makati City, Philippinen (9), Abu Dhabi Customs, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (8), Cathay Financial Holding Co. Ltd., Taipeh, Taiwan, (8), China Resources Land Limited, Shenzhen, China (8), Lounge Group, Budapest, Ungarn (8), Manila Electric Company, Metro Manila, Philippinen, (8), Atos Customer Services, Istanbul, Türkei (7), BELB?M A?, Istanbul, Türkei (7), Everise, Plantation, FL USA (7), pladis, Istanbul, Türkei (7), Russell Harris Event Group, North Hollywood, CA USA (7), Sandoz AG, Basel, Schweiz (7), WNS, Mumbai, Indien (7), Wolters Kluwer, weltweit (7), A. S. WATSON, Hongkong, China (6), Beyaz Ka??t San. ve Tic. A.?., Adana, Türkiye (6), Ceyhinz Link International Inc., Irving, TX USA (6), HKRI Taikoo Hui, Shanghai, China (6), LLYC, Madrid, Spanien (6), Pan American Energy, Buenos Aires, Argentinien (6), TELUS, Vancouver, BC Kanada, (6), Thai Life Insurance Plc, Bangkok, Thailand (6), ZIMAT, Mexiko-Stadt, Mexiko (6), Mastercard, Miami, FL USA (6), Cisco Systems Inc, San Jose, CA USA (5), DDB Group Philippines, Taguig City, Philippinen (5), Dito Telecommunity, BGC Taguig, Philippinen (5), HCL Software, Noida, Indien und Santa Clara, CA USA (5), King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, Riyadh, Saudi Arabien (5), KoçZer, Istanbul, Türkei (5), KoçSistem Bilgi ve ?leti?im A. ?., Istanbul, Türkei (5), SOCAR Türkiye, Istanbul, Türkei (5), FPT, Hanoi, Vietnam (5), Sleepm Global Inc, ON Canada (5), TriNet, Dublin, CA USA (5), und die Yapi Kredi Bank, Istanbul, Türkei (5). Alle Organisationen weltweit sind berechtigt, an den IBAs teilzunehmen, und können eine beliebige Anzahl von Nominierungen in einer Vielzahl von Kategorien für Leistungen in den Bereichen Management, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Kundenservice, Personalwesen, neue Produkte und Dienstleistungen, Technologie, Websites, Apps, Veranstaltungen und mehr einreichen. Die Gewinner werden im Rahmen einer Galaveranstaltung am 11. Oktober 2024 im InterContinental Hotel in Istanbul, Türkei, gefeiert. Eintrittskarten sind ab sofort im Verkauf erhältlich (https://stevieawards.com/iba/2024-awards-banquet). Nominierungen für die 2025er-Ausgabe der IBAs werden ab Februar angenommen. Über die Stevie® Awards Die Stevie Awards werden im Rahmen von neun Programmen verliehen: die Stevie Awards für den asiatisch-pazifischen Raum, die deutschen Stevie Awards, die Stevie Awards für den Nahen Osten und Nordafrika, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Stevie Awards für Frauen in der Wirtschaft, die Stevie Awards für großartige Arbeitgeber, die Stevie Awards für herausragende Leistungen im Bereich Technologie und die Stevie Awards für Sales & Customer Service. Die Stevie Awards verzeichnen jährlich mehr als 12.000 Nominierungen von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern. Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt auszeichnen. Erfahren Sie mehr über die Stevie Awards unter http://www.StevieAwards.com