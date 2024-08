Hunderte demonstrieren in Tel Aviv für Geiselabkommen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der laufenden Gespräche im Golfemirat Katar über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg haben in Tel Aviv Hunderte Angehörige von Geiseln und Sympathisanten für schnelle Ergebnisse demonstriert. Teilnehmer des Marsches durch die Innenstadt der Küstenmetropole riefen an die israelischen Verhandler gerichtet: "Kommt nicht heim ohne einen Deal", wie israelische Medien berichteten. Die Gespräche in der katarischen Hauptstadt Doha haben neben einer Waffenruhe auch die Freilassung von 115 Geiseln in der Gewalt der Hamas zum Ziel.

An den Verhandlungen in Katar nehmen unter anderem CIA-Chef William Burns, Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani und Ägyptens Geheimdienstchef Abbas Kamel teil sowie für Israel der Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea. Die Hamas nimmt nicht teil. Sie soll nach dpa-Informationen aber laufend über den Inhalt der Gespräche informiert werden./gm/DP/he