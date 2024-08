IRW-News: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy generiert nach ANT-Untersuchungen sechs neue, hochrangige Bohrziele im Larocque East-Projekt

IRW-PRESS: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy generiert nach ANT-Untersuchungen sechs neue, hochrangige Bohrziele im Larocque East-Projekt

Toronto, ON, 15. August 2024 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSX: ISO; OTCQX: ISENF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - freut sich, ein Update zu seinem Sommerexplorationsprogramm auf dem Projekt Larocque East (das "Projekt"), das sich im östlichen Athabasca-Becken befindet (Abbildung 1), bekannt zu geben. Das Unternehmen hat erfolgreich Umgebungsgeräuschtomographie (ANT") -Vermessungen abgeschlossen, die zusätzliche 20 km2 abdecken und die verbleibende östliche Ausdehnung des Grundstücks darstellen, die zuvor nicht erfasst wurde. Die Vermessungen umrissen sechs zusätzliche, äußerst aussichtsreiche Zielgebiete auf dem Streich der Lagerstätte Hurricane im Osten. Bis dato wurden im Rahmen des laufenden Sommerexplorationsprogramms 23 Diamantbohrlöcher des geplanten 27-Loch-Programms mit einer Gesamtlänge von 9.660 Metern abgeschlossen; die Ergebnisse werden nach Abschluss des Programms, der für Ende August erwartet wird, bekannt gegeben.

Höhepunkte:

- ANT-Vermessungen untermauern bewährte Ergebnisse bei der Lagerstätte Hurricane - ANT ist weiterhin ein wichtiges Instrument zur Steuerung der Exploration auf dem Projekt. Bei den ersten Tests über der Lagerstätte Hurricane konnten die Erkundungen erfolgreich eine Reaktion mit geringer Geschwindigkeit aufspüren, die mit der Alteration und den strukturellen Unterbrechungen korrelierte, die bei den Bohrungen vor der Entdeckung durch den früheren Eigentümer Cameco Corporation und bei den Entdeckungsbohrungen von IsoEnergy festgestellt wurden (Abbildung 2).

- ANT-Untersuchungen über die gesamte östliche Ausdehnung sind nun abgeschlossen - Zwischen Mai und August 2024 deckten die ANT-Untersuchungen 20 km2 und über 7 km des aussichtsreichen Leiterkorridors östlich der Lagerstätte Hurricane ab, um die verbleibende östliche Ausdehnung des Grundstücks zu bewerten, auf dem bisher nur wenige Bohrungen durchgeführt wurden.

- Die Untersuchungsergebnisse identifizierten sechs neue Bohrziele - Die neu identifizierten Ziele von E bis J innerhalb von zwei Leiterkorridoren verlaufen in Richtung Ost-Nordost und münden in einen offensichtlichen Faltenschluss am östlichen Ende des Grundstücks, wie in Abbildung 3 dargestellt.

- Erweitertes Sommerbohrprogramm zur Erprobung neuer Ziele - Die bisherigen Sommerbohrungen auf dem Projekt konzentrierten sich auf die Zielgebiete, die durch die ANT-Untersuchungen von 2023 definiert wurden (Gebiete A - D). Nach Vorliegen der ANT-Ergebnisse aus den Untersuchungen von 2024 beabsichtigt das Unternehmen, das aktuelle Programm zu erweitern und die neuen Zielgebiete (Gebiete E - J) zu erproben (Abbildung 3).

- Erste Ergebnisse zeigen eine starke hydrothermale Alteration, die typischerweise mit einer Uranmineralisierung einhergeht - Die Bohrungen in den ANT-Zielgebieten A, B und D haben eine starke Korrelation zwischen Zonen mit geringer Geschwindigkeit und Alteration sowie strukturellen Störungen bestätigt. Die Alteration, die strukturellen Störungen und die graphitisch-pyritischen Grundeinheiten, die in den Bohrlöchern durchschnitten wurden (Abbildungen 4 bis 8), deuten weiterhin darauf hin, dass der Hurricane-Leiterkorridor östlich der Lagerstätte äußerst viel versprechend ist.

Dr. Darryl Clark, Executive Vice President Exploration and Development, sagte: "Während unser Sommerexplorationsprogramm fortgesetzt wird, sind wir durch die jüngsten Ergebnisse der ANT-Vermessung ermutigt, die zeigen, dass sich das Potenzial des mineralisierenden Systems weiter östlich erstreckt, als bei der historischen Exploration bei Larocque East identifiziert wurde, und zahlreiche hochrangige Ziele aufgedeckt hat. Wir haben nun bestätigt, dass sich das gesamte hydrothermale System über eine nachgewiesene Streichlänge von mehr als 9 km entlang eines bekannten Leiterkorridors erstreckt, der unsere hochgradige Lagerstätte Hurricane beherbergt. Die Erkundungsbohrungen der neuen Anomalien sind bereits im Gange, wobei die ersten Ergebnisse eine starke hydrothermale Alteration sowohl im Sandstein als auch im Grundgestein zeigen - ein Indikator, der typischerweise mit einer Uranmineralisierung im Athabasca-Becken in Zusammenhang steht. Darüber hinaus ist es im Athabasca-Becken üblich, dass diese großen Uranmineralisierungssysteme mehrere Lagerstättenzonen an der Diskordanz sowie am Übergang zum Grundgestein enthalten. Wir sind der Ansicht, dass dies die beträchtliche verbleibende Prospektivität des Projekts Larocque East unterstreicht, da es noch eine große Menge an unerprobtem Potenzial gibt."

Abbildung 1 - Standortkarte der Lagerstätte Hurricane und der Explorationsprojekte von IsoEnergy im östlichen Athabasca-Becken.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76545/14082024_DE_ISO.001.png

Abbildung 2 - Der Grundriss der Lagerstätte Hurricane, der die unmittelbare Nähe der drei Vorentdeckungsbohrlöcher (KER-07, 11 & 12) und des Entdeckungsbohrlochs LE18-01A von IsoEnergy innerhalb der ANT-Anomalie zeigt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76545/14082024_DE_ISO.002.png

Abbildung 3 - Neue ANT-Untersuchungsergebnisse aus dem östlichen Teil des Projekts Larocque East, die sechs neue Zielgebiete (E bis J) zeigen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76545/14082024_DE_ISO.003.png

Abbildung 4 - Alterierter Sandstein 12 bis 20 Meter oberhalb der Diskordanz im Zielgebiet B (LE24-181, 269,0 - 276,7 m). Der Kern ist stark gebleicht mit Intervallen von Entsilizierung, starker Tonalteration (untere drei Reihen) und lokalem sekundärem Hämatit (lückenhaft in den oberen zwei Reihen). Die Ergebnisse der Mineralspektroskopie stehen noch aus.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76545/14082024_DE_ISO.004.jpeg

Abbildung 5 - Alterierter Sandstein 17 bis 35 Meter oberhalb der Diskordanz im Zielgebiet B (LE24-165, 269,7-288,1 m). Der Kern ist stark gebleicht mit Intervallen von Entsilizierung, starker Tonalteration (hauptsächlich in den unteren sechs Reihen) und lokalem sekundärem Hämatit (ein Teil des Hämatits in den Reihen zwei bis vier). Die Mineralspektroskopie stuft den Ton als 100 % Illit ein.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76545/14082024_DE_ISO.005.jpeg

Abbildung 6 - Alterierter Sandstein 35 bis 55 Meter oberhalb der Diskordanz im Zielgebiet A (LE24-158, 242,4-263 m). Der Kern ist durchgängig gebleicht und weist Limonit-Färbungen in stark tonveränderten und entkieselten, kiesigen Abschnitten auf, die etwa 50 % des fotografierten Kerns ausmachen. Die Mineralspektroskopie weist auf ein Gemisch aus Illit und Dickit hin.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76545/14082024_DE_ISO.006.png

Abbildung 7 - Alterierter Sandstein 10 bis 30 Meter oberhalb der Diskordanz im Zielgebiet D (LE24-172, 260,7 - 278,7 m). Der Kern ist mäßig bis stark gebleicht mit Flecken von erhaltenem violettem diagenetischem Hämatit. Ein Großteil des fotografierten Intervalls ist geröllig und entkieselt, mit lokalen Intervallen intensiver Tonalteration und fleckigem sekundärem Hämatit. Die Mineralspektroskopie deutet auf ein Gemisch aus Illit- und Dickit-Tonarten hin.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76545/14082024_DE_ISO.007.jpeg

Abbildung 8 - Chloritisierte Grundgebirgsgneise 5 bis 10 Meter unterhalb der Diskordanz im Zielgebiet D (LE24-176, 283,4-289,5 m). Die Klassifizierung der Mineralspektroskopie wird von Sudoit (Chlorit) und in geringerem Maße von Illit dominiert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76545/14082024_DE_ISO.008.jpeg

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dr. Darryl Clark, P.Geo., IsoEnergys Executive Vice President, Exploration and Development, geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" (gemäß NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist.

Weitere Informationen über das Projekt Larocque East des Unternehmens, einschließlich der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren, die bei den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Explorationsarbeiten angewandt wurden, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Larocque East Project, Northern Saskatchewan, Canada" vom 4. August 2022 auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA, Australiens und Argentiniens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich der weltweit höchstgradigen angezeigten Uran-Mineralressource rühmen kann.

IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels Inc. getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, was IsoEnergy zu einem kurzfristigen Uranproduzenten macht.

