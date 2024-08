Pressestimme: 'Junge Welt' zum Kabinettsbeschluss zur Wohngelderhöhung

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zum Kabinettsbeschluss zur Wohngelderhöhung:

"Gerade in diesem Jahr haben große Vermietungskonzerne wie die Vonovia die Mieten kräftig erhöht und dabei die Spielräume in den Mietspiegeln komplett ausgenutzt, die der Gesetzgeber ihnen dafür einräumt. Damit ist klar, dass sie bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit auf ein Neues kräftig zulangen werden. 30 Euro mehr nehmen sie gerne mit. Und genau wegen dieser "Mitnahmeeffekte" müsste die Bundesregierung in der Wohnungspolitik endlich dort ansetzen, wo die dauerhaft viel zu hohen Mieten produziert werden: Bei den Immobilienkonzernen, Vermietungsgesellschaften, die zumeist als Aktiengesellschaften firmieren und allein fette Renditen für die Vorstände und Dividenden für die Anteilseigner im Blick haben, aber nicht die Menschen, die ihnen mit der Miete all das finanzieren."/DP/jha