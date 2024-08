Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Lebensmittelverschwendung

REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Lebensmittelverschwendung:

"Agrarminister Cem Özdemir hat recht: Wer einen Einkaufszettel schreibt und Reste am nächsten Tag wiederverwertet, der wirft weniger Lebensmittel in die Tonne. Er zeigt Respekt vor den Landwirten und spart gleichzeitig Geld. Das Problem mit solchen Aktionen ist, dass sie oft nicht die Klientel erreichen, die das Ernährungswissen einer schwäbischen Hausfrau am nötigsten hätte - nämlich Bürgergeldempfänger, Migranten und bildungsferne Schichten. Eher werden sich diejenigen am sprechenden Kühlschrank aufhalten, die sich ohnehin schon für Ernährung interessieren."