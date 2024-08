Aktien Asien/Pazifik: Deutliche Gewinne - Japanische Aktien stark

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag deutlich zugelegt. Sie profitierten damit von den Vorgaben aus den USA. Auf Wochensicht liegen die Märkte der Region Asien-Pazifik dank der Gewinne nun deutlich im Plus.

Die asiatischen Märkte reagierten mit dem Anstieg auf die US-Konjunktursignale vom Donnerstagnachmittag. "Die Erwartungen an eine 'weiche Landung' der US-Konjunktur wurden gestern Nachmittag von verschiedenen Seiten aus genährt", stellte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank fest. Vor allem die besser als erwarteten Einzelhandelsumsätze und die rückläufigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seien positiv aufgenommen worden.

Größter Profiteur war die Börse in Japan. Der Leitindex Nikkei 225 gewann 3,64 Prozent auf 38.062,67 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Verluste des Yen zum Dollar, die den exportorientierten Werten zu Auftrieb verhalfen.

Auch die technologielastigeren Märkte wie Südkorea und Taiwan waren stark. In Australien stützte unterdessen der Anstieg der Rohstoffpreise, den die aufgehellten US-Konjunkturaussichten ausgelöst hatten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten in diesem Zusammenhang die Erholung der Ölnotierungen. Der S&P/ASX 200 gewann 1,34 Prozent auf 7.971,10 Punkte.

Nicht ganz so eindeutig war die Entwicklung in China. Während der technologielastige Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt um 1,72 Prozent auf 17.403,65 Punkte anzog, kam der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien nur leicht voran. "Wenn zu viele Produkte auf zu wenig Kaufkraft und -willen stoßen , steigt der Deflationsdruck und Unternehmen müssen ihre Preise senken, wodurch ihre Margen und Gewinne sinken", merkte Anlagestratege Stephan zum Zustand der Wirtschaft Chinas an. "Das sind keine guten Zeichen für die chinesischen Aktienmärkte, weshalb ich auf absehbare Zeit andere Regionen bevorzuge."/mf/stk