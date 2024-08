EQS-News: Tradegate AG veröffentlicht Halbjahresbericht

EQS-News: Tradegate AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Tradegate AG veröffentlicht Halbjahresbericht

Die Tradegate AG konnte im ersten Halbjahr ihre Umsätze als Market Specialist für Aktien und Exchange Traded Products (ETPs) an der Tradegate Exchange gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 30,4 % auf rund 160 Milliarden € steigern. Die Zahl der Einzeltransaktionen stieg um 26,8 % auf 23.926.222 Geschäftsabschlüsse.

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit der Gesamtbank stieg damit um 10,3 % auf gut 25 Millionen €. Der Jahresüberschuss nach Steuern wuchs um 9,3 % auf 17,44 Mio. €.

In den ersten sieben Wochen des III. Quartals haben sich die Umsatzzuwächse des 1. Halbjahres fortgesetzt.

Der Halbjahresbericht ist auf der Webseite der Gesellschaft unter www.tradegate.ag einsehbar.

Über die Tradegate AG:

Die Tradegate AG ist ein CRR-Kreditinstitut. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist bzw. Skontroführer für ca. zehntausend Wertpapiergattungen (Aktien und ETPs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin. Darüber hinaus ist die Tradegate AG als Systematischer Internalisierer tätig und betreibt unter der Marke ‚Berliner Effektenbank‘ exklusives Private Banking.

Kontakt: Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: (030) 89 606 -145

E-Mail: chughes@tradegate.de

