Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Deutschland und Afghanistan

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Deutschland und Afghanistan:

"Afghanen kommen in der öffentlichen Darstellung fast nur noch als Messerstecher vor - und es herrscht ein Überbietungswettbewerb, wenn es darum geht, Menschen an den Hindukusch zurückzubringen. Dort wurde einst unsere Sicherheit verteidigt. Jetzt häufen sich die Vorschläge, mit den Taliban zu reden - vor allem, um Abschiebungen zu ermöglichen. Einst wollten die Deutschen helfen, am Hindukusch eine Demokratie aufzubauen. Jetzt ist das Interesse an dem bettelarmen Land fast erloschen. Dabei hatten Millionen Menschen gehofft, ihr Leben würde mit westlicher Hilfe besser werden. Wenn solche Menschen nun glauben, ihre Hoffnungen bei uns verwirklichen zu können, schlägt ihnen immer mehr Kälte entgegen. Das ist Verrat. Auch an uns selbst."/yyzz/DP/he