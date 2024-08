Pressestimme: 'Volksstimme' zu Habecks Kanzler-Plänen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zu Habecks Kanzler-Plänen:

"Wahrscheinlich wird Robert Habeck es bis zum Ende seiner politischen Karriere nicht verwinden, dass er 2021 Annalena Baerbock den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur lassen musste. Denn im kommenden Bundestagswahlkampf stehen die Vorzeichen für seine Partei deutlich ungünstiger. Dass er es trotzdem versucht, liegt deshalb wohl mehr an seinem ausgeprägten Selbstbewusstsein als an der Aussicht, am Ende wirklich erfolgreich zu sein. Der Haushaltsstreit in der Ampel-Koalition schwelt weiter. Im September drohen seiner Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg empfindliche Niederlagen. Parallel sieht es nicht danach aus, dass die stagnierende Wirtschaft zeitnah aus ihrem Tief herausfindet. Das alles wird unweigerlich auf den Vizekanzler und Wirtschaftsminister zurückfallen. Es ist also alles andere als ausgeschlossen, dass aus der Kampagne bereits die Luft raus ist, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat."/yyzz/DP/men