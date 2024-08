WOCHENVORSCHAU: Termine bis 30. August 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 30. August 2024

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 19. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN DEU: Borussia Dortmund, Analystenkonferenz zu den vorläufigen Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Außenhandel (Detailergebnisse) 6/24 08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand) 6/24 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 6/24 10:00 ESP: Handelsbilanz 6/24 16:00 USA: Frühindikator 7/24 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München 12:50 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht Otto Group, Hamburg 15:30 DEU: Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Bremen +15.30 Uhr Einbürgerungsfeier im Bremer Rathaus mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Innensenator Ulrich Mäurer (alle SPD) +1645 Uhr Feierliches Bekenntnis zum Grundgesetz und gemeinsames Singen der Deutschen Nationalhymne +18.30 Uhr Kanzlergespräch mit Bürgerinnen und Bürgern in der Alten Werft 17:00 DEU: Wahlkampfveranstaltungstour der BSW mit Sahra Wagenknecht (Vorsitzende) und Katja Wolf (Vorsitzende BSW Thüringen und Direktkandidatin), Eisenach ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 20. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: SFC Energy, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen (11.00 Presse- und Analystenkonferenz) 22:30 CHE: Alcon, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Texas Instruments, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/24 08:00 CHE: Im- und Exporte 7/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/24 08:30 CHE: BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2/24 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig) 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 8/24 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Grundsteinlegung für Chipfertigungsanlage von European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) in Dresden Es soll als Joint Venture mit Bosch, Infineon und NXP Semiconductor unter dem Namen ESMC in Flughafennähe entstehen, wo Bosch Mikrochips fertigt. Es sollen damit 2000 neue Arbeitsplätze entstehen. Als Gast wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. DEU: Sommerdialog mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 17.15 Zeit für Fragen mit Habeck DEU: «Opening Night» der Computer- und Videospielmesse Gamescom (21. bis 25. August), Köln 20:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz im Sat.1-Interview Ausstrahlung in der der Sendung :newstime spezial - Wo steht Deutschland? Fragen an Bndeskanzler Olaf Scholz ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 21. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 AUT: Raiffeisen International, Halbjahreszahlen 13:00 USA: Analog Devices, Q3-Zahlen 14:00 CHE: Alcon, Conference Call zu den Q2-Zahlen 22:05 USA: Zoom Video Communications, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Agilent Technologies, Q3-Zahlen USA: Snowflake, Q2-Zahlen USA: Target, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 7/24 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 8/24 10:00 POL: Industrieproduktion 7/24 10:00 POL: Erzeugerpreise 7/24 11:00 EUR: Arbeitskostenindex Q2/24 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokolle 31.7.24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: OLG Köln verkündet Entscheidung über Entschädigung früherer Postbank-Aktionäre im Streit mit der Deutschen Bank, Köln DEU: Eröffnung der Computer- und Videospielmesse Gamescom, Köln Fach- und Publikumsmesse für interaktive Unterhaltungselektronik, vor allem Video- und Computerspiele. Außerdem wird der «gamescom award» in sieben Kategorien vergeben. + 16.30 Rundgang mit Ministerpräsident Hendrik Wüst + 20.00 Eröffnung durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) DEU: Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Republik Moldau ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 22. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Kudelski, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen (10.30 h Call) 07:30 DEU: CTS Eventim, Halbjahreszahlen 07:30 NLD: Aegon, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Branicks, Hauptversammlung DEU: Grenke, Teilnahme Hamburger Investorentage (HIT) DNK: Royal Unibrew, Q2-Zahlen USA: Intuit, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 8/24 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 7/24 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 7/24 (endgültig) 09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Verbrauchervertrauen 8/24 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 7/24 10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 13:30 EUR: EZB-Sitzungsprotokoll 18.7.24 14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: CFNA-Index 7/24 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/24 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/24 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Bundeswirtschaftsminister Habeck unterwegs in NRW + 12.20 Kreuztal: Unternehmensbesuch beim Oberflächenvereidler Coatinc Siegen GmbH, Hüttenstr. 45 + 14.45 Siegen: Quantencomputer-Pionier eleQtron USA: Jackson-Hole-Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen, Jackson Hole ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 23. AUGUST TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/24 08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz) 6/24 08:45 FRA: Geschäftsklima 8/24 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/24 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 7/24 SONSTIGE TERMINE 18:30 DEU: «Weniger Zettel, mehr Wirtschaft! Bürokratieabbau als Konjunkturprogramm» Diskussion u.a. mit Bundesjustizminister Marco Buschmann sowie dem Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW, Johannes Pöttering, Gelsenkirchen USA: Fortsetzung Jackson-Hole-Wirtschaftskonferenz für Notenbanker und Ökonomen, Jackson Hole 16:00 Rede Fed-Chef Jerome Powell ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 26. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: LBBW, Halbjahreszahlen 11:00 DEU: TAG Immobilien, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 6/24 (endgültig) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 7/24 08:30 CHE: BFS: Beschäftigungsbarometer Q2/24 09:00 ESP: Erzeugerpreise 7/24 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 8/24 10:00 POL: Arbeitslosenquote 7/24 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 7/24 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 8/24 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/24 SONSTIGE TERMINE 20:15 DEU: MDR-Sendung «Fakt ist!» mit den Spitzenkandidaten der Parteien Es sprechen u.a. Madeleine Henfling (Grüne), Björn Höcke (AfD), Thomas Kemmerich (FDP), Georg Maier (SPD), Bodo Ramelow (Linke), Mario Voigt (CDU) und Katja Wolf (BSW). HINWEIS GBR: Feiertag, Börse geschlossen ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 27. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 AUS: BHP, Jahreszahlen (detailliert) 07:15 DEU: Branicks, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Dekabank, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Ostdeutscher Sparkassenverband, Pk Halbjahreszahlen, Berlin 10:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: BIP Q2/4 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Privatkonsum Q2/24 08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/24 08:00 SWE: Erzeugerpreise 7/24 08:30 CHE: BFS Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2023 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 15:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 6/24 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 8/24 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 8/24 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Deutsches Städteforum und Konferenz Tourismus 2024 des Deutschen Tourismusverbands und des Deutschen Städtetags, Weimar ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Aroundtown S. A., Q2-Zahlen 09:00 DNK: Lego, Halbjahreszahlen, Billund 09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen (detailliert) 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q2-Zahlen 17:45 DEU: Deutsche Bank, 2024 Technology Conference u.a. mit Micron Technology, Microsoft, AMD, Aixtron bis 29.8.24 22:00 USA: Nvidia, Q2-Zahlen 22:00 USA: HP Inc., Q3-Zahlen 22:05 USA: Salesforce, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Foot Locker, Q2-Zahlen USA: Autodesk, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW-Konjunkturbarometer 08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 7/24 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 9/24 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 8/24 10:00 CHE: UBS-Umfrage Erwartungen 8/24 10:00 DEU: Geldmenge M3 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Deutschen Möbelindustrie, Köln ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Schott Pharma, Q3-Zahlen 07:00 LUX: Adler Group, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Halbjahreszahlen und Q2 Trading Update 07:30 DEU: Mister Spex, Halbjahreszahlen 09:30 DEU: DZ Bank, Halbjahreszahlen, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung 10:00 DEU: NordLB, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen 10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI) - Forschungspressekonferenz, Frankfurt/M. 22:00 DEU: Morphosys, Q2-Zahlen DEU: Birkenstock , Q3-Zahlen FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen USA: Best Buy, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 7/24 07:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 8/24 08:00 SWE: BIP Q2/24 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 7/24 09:00 ESP: Verbrauchervertrauen 8/24 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/24 10:00 POL: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/24 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 7/24 (vorläufig) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/24 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Auftakt-Pk vor der Internationalen Funkausstellung IFA, Berlin BEL: Voraussichtlich informelles EU-Außenministertreffen (zweiter und letzter Tag), Brüssel BEL: Voraussichtlich informelles EU-Verteidigungsministertreffen (erster Tag), Brüssel ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 30. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Varta, Q1-Zahlen 09:00 DEU: PVA Tepla, Hauptversammlung 10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 7/24 TERMINE KONJUNKTUR BGR: Zentralbank, Zinsentscheid DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 7/24 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 8/24 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/24 01:50 JPN: Industrieproduktion 7/24 (vorläufig) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 07:00 FIN: BIP Q2/24 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/24 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/24 08:45 FRA: Konsumausgaben 7/24 08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 08:45 FRA: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 CZS: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Frühindikator 8/24 09:00 AUT: Verbraucherpreise 8/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 7/24 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 8/24 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 7/24 10:00 POL. Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 11:00 BEL: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/24 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/24 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 7/24 11:00 ITA: Verbraucherpreise 8/24 (vorläufig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 7/24 12:00 PRT: BIP Q2/24 (2. Veröffentlichung) 12:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/24 12:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/24 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 7/24 15:45 USA: MNI Chicago PMI 8/4 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/24 (endgültig) EUR: S&P Ratingergebnis Portugal ---------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 31. AUGUST TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/24 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/24 ----------------------------------------------------------------------------------------

