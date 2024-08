Putin zu Staatsbesuch in Aserbaidschan

BAKU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin ist in kritischen Kriegszeiten zu einem Staatsbesuch in der ehemaligen Sowjetrepublik Aserbaidschan eingetroffen. Putin, der seit Jahren autoritär in Russland herrscht, wurde am Flughafen von Baku vom aserbaidschanischen Staatschef Ilham Aliyev empfangen. Auch Aliyev führt sein Land seit Jahren mit harter Hand und steht wegen schwerer Menschenrechtsverstöße in der Kritik. Nach einem gemeinsamen Abendessen zogen sich die beiden Machthaber zu ersten informellen Gesprächen zurück, wie die russische Staatsagentur Tass berichtete.

Auf dem Programm von Putins Besuch stehen demnach Verhandlungen mit Aliyev über die Entwicklung der strategischen Partnerschaft beider Länder, aber auch Fragen der internationalen und regionalen Politik. Nach Kremlangaben sollen mehrere Dokumente unterzeichnet werden. Details nannte der Kreml nicht.

Putin, der international wegen des Verdachts von Kriegsverbrechen gegen die Ukraine per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben ist, muss in Aserbaidschan keine Festnahme befürchten. Die öl- und gasreiche Südkaukasusrepublik ist auch wichtiger Energielieferant für die Europäische Union./cha/DP/mis