^Peking, Aug. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der 798 Art District und der 751 D·Park, zwei der bekanntesten Parks der Kulturbranche Pekings, haben ihren Zusammenschluss bekanntgegeben, ein Schritt, der die Kulturlandschaft der Stadt aufwerten wird. Durch diesen Zusammenschluss werden größere Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stehen, so dass die Besucher nahtlos und ohne Barrieren zwischen den beiden Parks wechseln können. Die Veranstaltung ?Summer Rhythm" (Sommerrhythmus) im August profitierte direkt von dieser Zusammenarbeit und verdeutlichte die Vorteile des Zusammenschlusses, indem sie Kunstinstitutionen und kommerzielle Einrichtungen in beiden Parks zusammenführte, um das lokale Nachtleben zu beleben. Veranstaltungsplakat ?Summer Rhythm" Am 25. Juni 2024, als die Beijing Electronics Holdings Co., Ltd. eine Eröffnungssitzung zur Gründung der Kultur- und Technologieplattform in Peking veranstaltete, wurden Pläne zur Zusammenlegung der Räumlichkeiten, Marken und Ressourcen der Bezirke 798 und 751 vorgestellt, um eine weltweit führende Plattform zu schaffen, die Kultur und Technologie integriert. Diese Initiative zielt darauf ab, technologische Innovationen zu nutzen, um die kulturelle Kreativität zu fördern und das Wachstum der Städte durch kulturelle Entwicklung voranzutreiben. In mehr als zwei Jahrzehnten hat sich der 798 Art District zu einem Zentrum für zeitgenössische Kunst in China entwickelt, während der 751 D·Park Maßstäbe im Modedesign gesetzt hat. Trotz ihres gemeinsamen industriellen Erbes hat jeder Park seine eigenen kulturellen Merkmale entwickelt. 798 Art District am Wochenende Die neu zusammengeschlossenen Parks werden den größten Cluster der Kunst- und Kreativbranche in China bilden, der sich über 500.000 Quadratmeter erstreckt und mehr als 600 Unternehmen beherbergt. Dazu gehören so unterschiedliche Branchen wie bildende Kunst, Design, Musik, Film und Theater, Medien, Technologie, Mode, Automobile, Architektur und Kochkunst. Nach dem Zusammenschluss wird der 798-751-Komplex seine Infrastruktur weiter ausbauen, um die öffentlichen kulturellen Aktivitäten in Peking zu bereichern. Theatersommer - Veranstaltungsszene des Pekinger Theaterkarnevals Wie der ?Summer Rhythm" wird in der zweiten Jahreshälfte 2024 eine Reihe von Veranstaltungen, darunter die 798 International Art Season, der Drama Summer - Beijing Drama Carnival, das 798 Art Festival und das 751 Tech-Culture Festival, mit nun doppelten Kräften durchgeführt werden. In naher Zukunft werden zahlreiche Veranstaltungen im vereinten Bezirk 798-751 den Kulturkonsum drastisch ankurbeln, die Kulturbranche mit innovativer Energie versorgen und das Gebiet als kulturtouristisches Ziel in Peking etablieren, das für seine ?internationale Vision, seine führende Rolle in der Kunst, seinen Modekonsum und sein industrielles Erbe" bekannt ist. Kontaktinformation: info@798-art.com.cn Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0a356877- 5df1-46eb-8bf2-805efe924f8d https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8312f6d9- 3b00-448a-95e1-611adde362e1 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e13c79ea-d194- 4380-9cb2-344c4e4ec0ba °