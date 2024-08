Ölpreise geben weiter nach - Brent-Öl unter 80 US-Dollar

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag weiter gesunken. Im Vergleich zum Freitag fielen die Kursverluste aber nicht mehr so stark aus. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Vormittag 79,05 US-Dollar. Das waren 63 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September fiel um 80 Cent auf 75,86 Dollar.

Am Markt wurden die fallenden Ölpreise mit der Hoffnung auf Fortschritte bei den laufenden Verhandlungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg erklärt. Nach der jüngsten Verhandlungsrunde am Donnerstag und Freitag in der katarischen Hauptstadt Doha sprachen einige Unterhändler von Anlass zu "vorsichtigem Optimismus". Doch wichtige Differenzen sind noch nicht überbrückt.

US-Außenminister Antony Blinken will sich unterdessen bei seinen heutigen Gesprächen mit der politischen Führung in Israel für den Abschluss eines Abkommens einsetzen. In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Furcht vor einem Vergeltungsschlag des Iran und einem neuen Krieg im Nahen Osten die Ölpreise mehrfach nach oben getrieben.

Darüber hinaus werden die Ölpreise nach Einschätzung von Marktbeobachtern auch durch Nachfragesorgen belastet. Vor allem die Konjunkturschwäche in China bleibt im Mittelpunkt des Interesses der Anleger. Der wichtige Ölimporteur hatte zuletzt mehrfach enttäuschende Konjunkturdaten geliefert./jkr/la/stk