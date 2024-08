OTS: Propan Rheingas GmbH & Co. KG / BALTYKGAZ in polnische Forbes Diamonds ...

BALTYKGAZ in polnische Forbes Diamonds Liste 2024 aufgenommen (FOTO) Brühl (ots) - Die polnische Firma BALTYKGAZ (https://www.baltykgaz.pl/de) , die zu 100 Prozent zur deutschen Rheingas-Gruppe gehört, wurde in die renommierte Liste der Forbes-Rangliste "Forbes Diamonds 2024" aufgenommen. Diese Auszeichnung würdigt Unternehmen, die in den letzten drei Jahren ihren Unternehmenswert am schnellsten gesteigert haben. BALTYKGAZ gehört damit zu den Gewinnern in der Kategorie der größten Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 250 Millionen polnische Zloty (umgerechnet 58,7 Millionen Euro). In der Region Pomorskie belegt BALTYKGAZ den 51. Platz. Pomorskie ist eine wirtschaftlich sehr gut entwickelte Region, was die Bedeutung dieser Auszeichnung noch verstärkt. Im Gegensatz zu kommerziellen Rankings, bei denen man sich eine Platzierung "kaufen" kann, basiert die Aufnahme in die Forbes-Liste ausschließlich auf objektiven finanziellen Leistungen. "Diese große Auszeichnung bestätigt den dynamischen Entwicklungsweg und die starke Position von BALTYKGAZ auf dem Markt", betont Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Rheingas. "Wir sind stolz auf die Erfolge unserer polnischen Tochterfirma und sehen dies als Ansporn, weiterhin in Qualität und Zuverlässigkeit zu investieren." Im Namen von BALTYKGAZ nahm der Geschäftsführer Adam Lewandowski (https://www.linkedin.com/in/adam-lewandowski-762703b/) und Jaroslaw Czapiewski (https://www.linkedin.com/in/jaros%C5%82aw-czapiewski-b55a90292/) , Prokurist und Leiter Finanzen von BALTYKGAZ, die Auszeichnung entgegen. "Wir freuen uns, dass unsere Arbeit und unser Engagement auf einem so renommierten Forum gewürdigt wurden. Diese Auszeichnung motiviert uns, die Position von BALTYKGAZ weiter auszubauen und zu stärken, um in den folgenden Ausgaben von Forbes Diamonds immer höhere Positionen einzunehmen. Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern für das Vertrauen und die Zusammenarbeit. Gemeinsam haben wir diesen Erfolg erreicht!", betont Adam Lewandowski (https://www.linkedin.com/in/adam-lewandowski-762703b/) . Das Forbes-Ranking basiert auf strengen Kriterien, darunter ein positives finanzielles Ergebnis, stetige Wertsteigerung und ein durchschnittliches jährliches Wachstum von mindestens 10 Prozent. Faktoren wie Umsatzerlöse, Nettogewinn, Wert des Anlagevermögens und Investitionsausgaben wurden bei der Erstellung der Rangliste berücksichtigt. Die Bewertung der Unternehmen erfolgte nach der bekannten Schweizer Methode, die eine umfassende und genaue Analyse der finanziellen Lage der Unternehmen ermöglicht. Die Aufnahme in die Forbes-Rangliste ist eine Bestätigung für die hohe Zuverlässigkeit von BALTYKGAZ als Auftragnehmer, Lieferant und Geschäftspartner. Das Unternehmen genießt hohe Glaubwürdigkeit und eine positive Risikoeinschätzung in der Zusammenarbeit. Besonderes Augenmerk legt BALTYKGAZ auf die Transparenz der Finanzgeschäfte, was ebenfalls eines der Kriterien im Auswahlverfahren für die Rangliste war. Über BALTYKGAZ: BALTYKGAZ ist ein führendes Unternehmen in der LPG-Branche in Polen und gehört zur deutschen Rheingas-Gruppe. Das Unternehmen ist bekannt für seine Zuverlässigkeit, Innovationskraft und starke Marktposition. Als Flüssiggasversorger ist das Unternehmen seit 31 Jahren auf dem polnischen Markt tätig und gehört derzeit zu den drei größten Anbietern im Tankgassektor. Es beliefert über 10.000 Miet- und 15.000 Eigentumstanks, die sowohl von Haushaltskunden als auch von Produktionsunternehmen gebraucht werden. BALTYKGAZ verfügt über ein eigenes Umschlagterminal und zwei Abfüllanlagen für Flaschengas. Seit 2015 vertreibt das Unternehmen auch Kältemittel der neuesten Generationen, gestützt auf eine eigene Abfüllanlage und ein umfangreiches Netz von Lagerstätten. Das Unternehmen beschäftigt 140 Mitarbeiter an sieben Standorten. Trotz der angespannten Dynamik auf dem Energiemarkt, die in den letzten Jahren z.B. durch den Boom der Wärmepumpen, die Veränderungen in der Energiepolitik, die russische Aggression gegen die Ukraine und das Embargo auf Flüssiggas aus Russland geprägt war, verzeichnet BALTYKGAZ ein kontinuierliches Wachstum und stellt sich weiteren Herausforderungen. Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KG Propan Rheingas GmbH & Co. KG, ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl und mehreren Vertriebsstandorten in Deutschland, Polen und den Niederlanden. Rheingas legt den Fokus auf dezentrale Energieträger und Technologien mit erprobter Infrastruktur, sicherer Beschaffung aus Europa und möglichst großen CO2- und NOX-Reduktionspotenzialen. Seit fast 100 Jahren ist Rheingas der Top-Anbieter für Flüssiggas, Wärmepumpen, Erdgas, Strom, Photovoltaik und Energietechnik. Bundesweit werden über 30.000 Privat- und Geschäftskunden mit Energie beliefert. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiter. Rheingas bündelt Energietechnik und Energieeffizienz, Heizungsbau sowie Energieversorgung mit Flüssiggas, Autogas, Wasserstoff, Erdgas, Strom und bietet seinen Kunden Komplettlösungen an. Entscheidend ist, dass der Weg zu Klimaneutralität und zu mehr Unabhängigkeit geebnet wird. 