Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zum Wahlkampf in den USA

LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zum Wahlkampf in den USA:

Nun dominiert nicht mehr der narzisstische Macho die Nachrichten, sondern eine fast zwei Jahrzehnte jüngere schwarze Frau. Sie setzt auf Freude und Zuversicht, während er düstere Untergangsszenarien malt und Racheschwüre ausspricht. Plötzlich sieht der 78-Jährige alt aus. Das garantiert Harris keinen Wahlsieg. Doch eines hat die gut gelaunte Kandidatin schon jetzt erreicht: Sie hat Trump aus seiner Komfortzone vertrieben. Seine Umfragewerte sinken. Entsprechend aufgebracht steigert er sich in rassistische und frauenfeindliche Ausfälle, die ihm bei unabhängigen Wählern und vor allem Wählerinnen schaden. Am Ende könnte es reichen, wenn sich Trump in seinem maßlosen Hass selbst demontiert./yyzz/DP/mis