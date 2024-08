TAGESVORSCHAU: Termine am 20. August 2024

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 20. August 2024

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: SFC Energy, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: DocMorris, Halbjahreszahlen (11.00 Presse- und Analystenkonferenz) 22:30 CHE: Alcon, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Texas Instruments, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 7/24 08:00 CHE: Im- und Exporte 7/24 08:00 DEU: Erzeugerpreise 7/24 08:30 CHE: BFS: Arbeitskräfteerhebung Q2/24 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 6/24 11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/24 (endgültig) 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 8/24 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Grundsteinlegung für Chipfertigungsanlage von European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) in Dresden Es soll als Joint Venture mit Bosch, Infineon und NXP Semiconductor unter dem Namen ESMC in Flughafennähe entstehen, wo Bosch Mikrochips fertigt. Es sollen damit 2000 neue Arbeitsplätze entstehen. Als Gast wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. DEU: Sommerdialog mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) + 17.15 Zeit für Fragen mit Habeck DEU: «Opening Night» der Computer- und Videospielmesse Gamescom (21. bis 25. August), Köln 20:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz im Sat.1-Interview Ausstrahlung in der der Sendung :newstime spezial - Wo steht Deutschland? Fragen an Bndeskanzler Olaf Scholz

