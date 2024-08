Aktien New York Schluss: Anleger lassen vor Notenbankertreffen Vorsicht walten

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole haben sich die Anleger an den US-Börsen zurückgehalten. Der Aktienmarkt spekuliere vor allem darauf, dass sich US-Notenbankchef Jerome Powell dort positiv zu den Aussichten der heimischen Wirtschaft äußere und klare Hinweise auf Zinssenkungen gebe, hieß es vom Broker Indexradar. Jerome Powell hatte zuletzt eine Zinssenkung für September signalisiert.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Dienstag 0,15 Prozent tiefer bei 40.834,97 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,20 Prozent auf 5.597,12 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,24 Prozent auf 19.719,82 Punkte abwärts.