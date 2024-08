Demokraten bestätigen Walz als Vizepräsidentschaftskandidat

CHICAGO (dpa-AFX) - Die US-Demokraten haben bei ihrem Parteitag in Chicago Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidaten für die Wahl im November bestätigt. Die mehreren Tausend Delegierten stimmten in einem rein zeremoniellen Votum für den Gouverneur des Bundesstaates Minnesota als sogenannten Running Mate für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Die beiden waren bereits vor dem Parteitag per Online-Abstimmung offiziell nominiert worden.

Die Partei hatte die Kandidatenkür vorgezogen und digital abgewickelt

- wegen Fristen für den Druck von Wahlzetteln in einem Bundesstaat.

Das Abstimmungsprozedere in Chicago ist deshalb rein symbolischer Natur. Für Harris ist laut Partei in der deutschen Nacht zum Mittwoch ein solches zeremonielles Votum vorgesehen.

Walz soll in der deutschen Nacht zum Donnerstag eine große Rede beim Parteitag halten, Harris in der deutschen Nacht zum Freitag. Der Auftritt der 59-Jährigen ist das große Finale der viertägigen Versammlung, die vor allem dazu dienen soll, das neue Duo zu zelebrieren und ihnen Schwung für den weiteren Wahlkampf zu geben./jac/DP/mis