EQS-News: SFC Energy liefert starke Halbjahreszahlen – weiter verbesserte Netto-Cash-Position von rund EUR 66 Mio. – internationale Expansion und Kapazitätsaufbau im Plan

SFC Energy liefert starke Halbjahreszahlen – weiter verbesserte Netto-Cash-Position von rund EUR 66 Mio. – internationale Expansion und Kapazitätsaufbau im Plan



Konzernumsatz steigt um 24,2 % auf TEUR 70.856 (H1/2023: TEUR 57.053)

EBITDA bereinigt mit plus 71,1 % auf TEUR 12.526 (H1/2023: TEUR 7.321); EBITDA-Marge bereinigt erhöht auf 17,7 % (H1/2023: 12,8 %)

EBIT bereinigt mehr als verdoppelt auf TEUR 9.558 (H1/2023: TEUR 4.355); EBIT-Marge bereinigt bei 13,5 % (H1/2023: 7,6 %)

Netto-Cash-Position von TEUR 65.621 (31.12.2023: TEUR 56.056)

Hochlauf der MEA-Fertigung in UK und Erweiterung der Fertigungskapazitäten in Deutschland, Rumänien und Indien plangemäß

Auftragsbestand steigt zum 30.06.2024 auf TEUR 89.024 (31.12.2023: TEUR 81.300)

Ausblick 2024 bestätigt

Brunnthal/München, Deutschland, 20. August 2024 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2024.

Vorstandsbericht

Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: „Nach einem Rekordjahr 2023 und einem starken ersten Quartal 2024 können wir auch für das erste Halbjahr 2024 eine positive Bilanz ziehen und über weitere Fortschritte hinsichtlich unserer Wachstumsstrategie berichten. Die weltweit steigende Nachfrage nach unseren umweltfreundlichen und effizienten Brennstoffzellentechnologien trägt maßgeblich zu dieser erfreulichen Entwicklung bei. Dies zeigt sich auch in einem weiter gestiegenen Auftragsbestand. So konnten wir im ersten Halbjahr mit einem Folgeauftrag von über EUR 27,8 Mio. den bisher größten Einzelvertrag in der Unternehmensgeschichte gewinnen. Langjährige Kunden wie Oneberry Technologies aus Singapur und Fuel Cell Systems Ltd. aus dem Vereinigten Königreich setzen weiterhin auf unsere Lösungen. Zudem haben wir im ersten Halbjahr zahlreiche Neukunden, wie ConnectCom aus Luxemburg, für unsere Wasserstoffprodukte gewonnen. Dies bestätigt uns in unserem Kurs, langlebige, zuverlässige sowie nutzerfreundliche Energieerzeugungslösungen für eine bessere CO2-Bilanz zu entwickeln.

Neben den sehr guten Halbjahresergebnissen in allen wesentlichen Steuerungskennzahlen ist insbesondere der starke operative Cashflow vor Working-Capital-Veränderungen (H1/2024: EUR 12,6 Mio. vs. H1/2023: EUR 7,3 Mio.) hervorzuheben, der sich aufgrund der sehr positiven operativen Entwicklung signifikant erhöhte. Das profitable Wachstum von SFC Energy ist im Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Sektor keine Selbstverständlichkeit und aus unserer Sicht ein wichtiges Differenzierungsmerkmal.

Mit Blick auf das zweite Quartal 2024 hat sich das Umsatz- und Ergebniswachstum nach einem sehr starken ersten Quartal 2024 trotz einer hohen Marktnachfrage leicht abgeschwächt. Der wesentliche Grund hierfür lag, wie bereits mit den Ergebnissen zum ersten Quartal kommuniziert, in einem temporären Engpass bei der Verfügbarkeit von Membrane Electrode Assemblies (MEAs) und einem daraus resultierenden Produktionsengpass bei Methanol-Brennstoffzellen im Rahmen des Aufbaus unseres Produktionsstandortes in Swindon, UK. Wir gehen jedoch aus heutiger Sicht davon aus, dass sich diese Kapazitätsbeschränkungen mit dem Hochlauf unserer Membranfertigung in Großbritannien im Laufe des dritten Quartals auflösen werden und wir damit im zweiten Halbjahr die Auslieferungsmengen wieder erheblich steigern können. Mit wichtigen Fortschritten in unserer internationalen Expansion – einschließlich der Eröffnung einer Tochtergesellschaft in Utah und einer neuen Produktionsstätte in Rumänien – haben wir entscheidende Meilensteine für weiteres Wachstum gesetzt.“

Auftrags- und Umsatzentwicklung

Die Auftragseingänge erhöhten sich im Berichtszeitraum auf TEUR 79.180 (H1/2023: TEUR 68.871). Entsprechend stieg der Auftragsbestand zum 30. Juni 2024 auf TEUR 89.024 (31. Dezember 2023: TEUR 81.300).

Im Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2024 erzielte der SFC Energy Konzern ein deutliches Umsatzwachstum von 24,2 % auf TEUR 70.856 (H1/2023: TEUR 57.053). Diese positive Entwicklung resultiert sowohl aus dem starken organischen Wachstum des Segments Clean Energy als auch des Segments Clean Power Management. Regional betrachtet lieferte Asien mit einem Plus von 131,8 % das stärkste Umsatzwachstum. Der Umsatzanteil Asiens hat sich im Berichtshalbjahr weiter erhöht auf 18,8 % (H1/2023: 10,1 %).

Umsatz nach Segmenten in TEUR H1/2024 H1/2023 Clean Energy 50.860 38.590 Clean Power Management 19.997 18.463 Gesamt 70.856 57.053

Segmententwicklung

Der Umsatz im Segment Clean Energy stieg im ersten Halbjahr um 31,8 % auf TEUR 50.860 im Vergleich zu TEUR 38.590 im Vorjahr. Die Umsatzerlöse von Brennstoffzellenlösungen für industrielle Anwendungen, die mit rund zwei Drittel den größten Beitrag zum Segmentumsatz leisteten, nahmen im Berichtshalbjahr erneut deutlich zu. Zudem profitierte das Segment vom deutlich gewachsenen Projektgeschäft bzw. dem Nachfrageanstieg in den Kernzielmärkten für öffentliche Sicherheit. So konnte der Umsatz mit Brennstoffzellenlösungen in diesen Märkten mehr als verdoppelt werden. Das Segment Clean Energy, dessen Anteil am Konzernumsatz im Berichtshalbjahr merklich auf 71,8 % (H1/2023: 67,6 %) zugenommen hat, blieb das umsatzstärkere Segment. Der Umsatzanteil des Segments Clean Power Management am Konzernumsatz nahm entsprechend auf 28,2 % (H1/2023: 32,4 %) ab. Der Segmentumsatz erhöhte sich jedoch im ersten Halbjahr um 8,3 % auf TEUR 19.997 nach TEUR 18.463 im Vorjahr.

Ergebnisentwicklung

Die deutliche Erhöhung des Bruttoergebnisses vom Umsatz um 35,0 % auf TEUR 29.542 (H1/2023: TEUR 21.876) resultiert im Wesentlichen aus dem starken organischen Umsatzwachstum einhergehend mit einer Margenexpansion, auch aufgrund eines sehr vorteilhaften Produktmix zu Gunsten von margenattraktiven Produkten und einer deutlich gestiegenen Fertigungsauslastung im Segment Clean Energy. Die daraus resultierende Bruttoergebnismarge des Konzerns (Bruttoergebnis in Prozent der Umsatzerlöse) konnte im Berichtshalbjahr mit 41,7 % (H1/2023: 38,3 %) ebenfalls merklich über das Niveau des Vorjahres ausgeweitet werden.

Für die einzelnen Segmente stellt sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Bruttoergebnis nach Segmenten in TEUR H1/2024 H1/2023 Clean Energy 24.360 17.210 Clean Power Management 5.183 4.666 Gesamt 29.542 21.876

Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA hat sich im ersten Halbjahr 2024 gegenüber dem Vorjahreswert deutlich verbessert auf TEUR 12.526 (H1/2023: TEUR 7.321). Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich im Vorjahresvergleich ebenfalls deutlich auf 17,7 % (H1/2023: 12,8 %). Im Wesentlichen bedingten das starke Umsatzwachstum mit einer gleichzeitig relativ geringeren Zunahme der Funktionskosten in Verbindung mit der merklich verbesserten Bruttoergebnismarge die Zunahme des bereinigten EBITDA.

Das um Sondereffekte bereinigte EBIT des Konzerns konnte sich im Berichtszeitraum mehr als verdoppeln auf TEUR 9.558 (H1/2023: TEUR 4.355). Daraus resultiert eine deutlich gestiegene bereinigte EBIT-Marge von 13,5 % (H1/2023: 7,6 %). Das Konzernperiodenergebnis erhöhte sich im ersten Halbjahr signifikant aufgrund der guten operativen Leistung und geringeren Belastungen durch Sondereffekte auf TEUR 6.421 (H1/2023: TEUR 3.327). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie gemäß IFRS verbesserte sich im Berichtszeitraum deutlich auf EUR 0,37 (H1/2023: EUR 0,19). Der verwässerte Wert kam auf EUR 0,36 (H1/2023: EUR 0,19).

Bilanz

Die Eigenkapitalquote blieb zum 30. Juni 2024 mit 72,6 % auf dem Niveau zum Geschäftsjahresende 2023 (31. Dezember 2023: 72,6 %). Die Nettofinanzposition (frei verfügbare Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) erhöhte sich zum 30. Juni 2024 auf TEUR 65.621 (31. Dezember 2023: TEUR 56.056). Zum 30. Juni 2024 beschäftigte der SFC Energy-Konzern 421 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (31. Dezember 2023: 403).

Prognose 2024

Auf Basis der sehr guten operativen Leistung im ersten Halbjahr 2024 erwartet der Vorstand auch im zweiten Halbjahr eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung.

Insgesamt geht der Vorstand, vor dem Hintergrund einer stabilen Nachfrage und aufgrund des Hochlaufs der MEA-Fertigung in Swindon, UK sowie der Erweiterung der Fertigungskapazitäten in Deutschland, Rumänien und Indien und dem damit verbundenen Anstieg der Auslieferungen, von weiter steigenden Umsätzen im zweiten Halbjahr 2024 aus und ist zuversichtlich, die Jahresziele zu erreichen.

Trotz der makroökonomischen, geopolitischen und industriespezifischen Gegebenheiten erwartet der Vorstand eine fortbestehende hohe Nachfragedynamik. Hinsichtlich der Inflationserwartungen geht der Vorstand von einer langsamen Normalisierung aus.

Aufgrund der Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und dem aktuellen Status der MEA-Fertigung bestätigt der Vorstand den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 für die SFC Energy AG und rechnet mit einem konsolidierten Umsatz von EUR 141,7 Mio. bis EUR 153,5 Mio. (2023: EUR 118,1 Mio.), einem bereinigten EBITDA in einer Bandbreite von EUR 17,5 Mio. bis EUR 22,4 Mio. (2023: EUR 15,2 Mio.) und einem bereinigten EBIT von EUR 9,8 Mio. bis EUR 14,7 Mio. (2023: EUR 9,7 Mio.) Die Prognose basiert auf der Annahme eines Umsatzwachstums in beiden Segmenten, auf einer stabilen Qualität in der MEA-Fertigung sowie relativ stabilen operativen Kosten.

Kennzahlen H1 2024/H1 2023

In TEUR 01.01.–30.06.2024 01.01.–30.06.2023 Umsatz 70.856 57.053 Bruttoergebnis vom Umsatz 29.542 21.876 Bruttomarge 41,7 % 38,3 % EBITDA 11.215 6.788 EBITDA-Marge 15,8 % 11,9 % EBITDA bereinigt 12.526 7.321 EBITDA-Marge bereinigt 17,7 % 12,8 % EBIT 8.247 3.822 EBIT-Marge 11,6 % 6.7 % EBIT bereinigt 9.558 4.355 EBIT-Marge bereinigt 13,5 % 7,6 % Konzernperiodenergebnis 6.421 3.327 Auftragsbestand* 89.024 81.300

* Zum 30. Juni 2024/31. Dez. 2023

Detaillierte Finanzinformationen und Telefonkonferenz heute am 20. August 2024

Der Halbjahresbericht 2024 der SFC Energy AG steht unter www.sfc.com zum Download zur Verfügung.

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 20. August 2024, um 9:00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten.

Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an susan.hoffmeister@sfc.com.

Zudem präsentiert der Vorstand der SFC Energy am 21. August 2024 um 13:00 Uhr im Rahmen der Hamburger Investorentage. Für eine Anmeldung registrieren Sie sich bitte unter folgendem Link:

SFC Energy AG_Registrierungslink Gruppenpräsentation_12. Hamburger Investorentage

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.

Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



SFC Energy Investor Relations und Presse Kontakt:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com



* * *

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft enthalten („Zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie „davon ausgehen“, „planen“, „antizipieren“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „werden“, oder „sollen“ sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

