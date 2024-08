GNW-Adhoc: Aptean stärkt Lebensmittel- und Getränkeunternehmen mit KI-gestütztem ERP

^ALPHARETTA, Ga., Aug. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean Inc., ein weltweit

führender Anbieter von geschäftskritischen ERP-Lösungen, kündigt die Bereitstellung von maßgeschneiderter künstlicher Intelligenz an, die in sein Cloud-natives Aptean Food & Beverage ERP eingebettet ist. Aptean hat in der Vergangenheit die ERP-Landschaft stark verändert und revolutioniert die Lebensmittel- und Getränkeindustrie mit fortschrittlichen KI- Funktionen. Diese steigern die Effizienz des Unternehmens, beschleunigen den betrieblichen Erfolg und schaffen Wettbewerbsvorteile für die Kunden. KI für Kundeneffizienz und Produktivität Aptean Food & Beverage ERP basiert auf Microsoft Dynamics Business Central und geht über eine einfache Automatisierung hinaus. Es nutzt fortschrittliche Algorithmen für maschinellen Lernen, um große Datenmengen zu analysieren sowie dazu wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und Aufgaben zu automatisieren. ?Wir bei Aptean wissen, dass Effizienz eine entscheidende Rolle für den Erfolg von Unternehmen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie spielt", sagt TVN Reddy, CEO von Aptean. ?Die KI-gestützte Funktionalität in unserem Aptean Food & Beverage ERP ist darauf ausgelegt, administrative Aufgaben deutlich zu reduzieren und unseren Kunden mehr Zeit zu geben, sich auf Innovation, Marktexpansion und den Aufbau eines Wettbewerbsvorteils zu konzentrieren." Aptean Food & Beverage ERP nutzt den in Business Central eingebetteten Microsoft Co-Pilot in vollem Umfang und bietet den Anwendern einen KI-gestützten Assistenten, der die Produktivität und Entscheidungsfindung verbessert. Darüber hinaus setzt Aptean auf KI für den Vertrieb, Prognosen und die Automatisierung von wiederkehrenden Finanzprozessen. Zu den wichtigsten KI- unterstützten Funktionen zur Veränderung von Geschäftsabläufen, gehören: * Erstellen von Verkaufszeilen in Verkaufsdokumenten auf Basis der Kundentransaktionshistorie * Verwendung natürlicher Sprache, um die KI anzuweisen, Analysen zur Lösung von Geschäftsproblemen zu erstellen * Abbildung von E-Dokumenten, die Lieferantenrechnungen mit Bestellungen abgleichen * Auffinden von Daten überall im Unternehmen oder Erklären von Konzepten in natürlicher Sprache mit einem KI-Bot. * Analyse historischer Daten zur besseren Vorhersage von Verkäufen und zur Verwaltung von Lagerbeständen. * Prognosen über die Wahrscheinlichkeit von Zahlungsverzögerungen auf der Grundlage von historischen Rechnungen, Gutschriften und Zahlungen. * Vorhersagen über künftige Einnahmen und Ausgaben anhand historischer Daten zu Forderungen, Verbindlichkeiten und Steuern zu erstellen. * Verbesserung der Genauigkeit und Effizienz, indem mehr Übereinstimmungen und relevante Hauptbuchkonten für nicht abgestimmte Transaktionen identifiziert werden. Mit Aptean den nächsten Schritt machen Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die ihre Abläufe mit maßgeschneiderter, KI-gesteuerter Informationen beschleunigen möchten, können sich mit einem Aptean-Spezialisten in Verbindung setzen und mehr darüber erfahren, wie diese speziell entwickelte ERP-Lösung ihr Lebensmittel- und Getränkeunternehmen verändern kann. Persönliche Demos (https://www.aptean.com/de-DE/request-demo) sind verfügbar und Aptean bietet regelmäßige Webinare an, um die Technologie in Aktion zu zeigen. Starten Sie jetzt in die Zukunft der Lebensmittel- und Getränkeindustrie! Besuchen Sie Aptean.com (http://www.aptean.com/) und starten Sie Ihre Erfolgsgeschichte mit einem Partner, der Ihre Branche von Grund auf versteht. Über Aptean Aptean ist ein globaler Anbieter von branchenspezifischer Software, die Herstellern und Händlern hilft, ihre Geschäfte effektiv zu führen und zu erweitern. Die Lösungen und Dienstleistungen von Aptean sind schnell einsatzbereit und helfen Unternehmen jeder Größe, jetzt® für die Zukunft gerüstet zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Um mehr über Aptean und die von uns bedienten Märkte zu erfahren, besuchen Sie www.aptean.com (http://www.aptean.com). Aptean und Ready for What's Next, Now sind eingetragene Warenzeichen von Aptean, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind. Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an MediaRelations@Aptean.com (mailto:MediaRelations@Aptean.com) °