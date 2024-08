IRW-News: ACCESSWIRE News Network : Erstes Blockchain-Handy kommt in den Einzelhandel - und zwar im afrikanischen Sambia

IRW-PRESS: ACCESSWIRE News Network : Erstes Blockchain-Handy kommt in den Einzelhandel - und zwar im afrikanischen Sambia

LUSAKA, SAMBIA / ACCESSWIRE / 20. August 2024 / BitMobile South Africa, ein führender Innovator auf dem Gebiet der Mobilfunktechnologie, und The Device Store, eine namhafte Einzelhandelskette für Mobilfunkgeräte in Sambia, geben mit Stolz eine strategische Partnerschaft für den landesweiten Verkauf des brandneuen Blockchain-Handys Phnix X an Endkunden bekannt. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein für den Mobilfunktechnologie-Vertrieb in Sambia dar und bietet sowohl Privatkunden als auch Unternehmen ein unvergleichliches Einkaufserlebnis.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird The Device Store in all seinen Einkaufszentren in Sambia als primärer Einzelhandelsaggregator für Phnix X fungieren und gleichzeitig als Vertriebsstelle für andere Läden mit Bezug zu diesem Gerät dienen. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, ein nahtloses Einkaufserlebnis aus einer Hand zu bieten - mit exklusiven Telefonmodellen, Zubehör, Handytarifen und umfassenden Dienstleistungen, einschließlich Support und Gerätereparatur.

Zitate der CEOs:

Brian Maw, CEO von BitMobile South Africa, brachte seine Begeisterung über die Partnerschaft mit folgenden Worten zum Ausdruck: Es ist uns eine große Freude, gemeinsam mit The Device Store das Blockchain-Handy Phnix X nach Sambia zu bringen. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt, um dem sambischen Markt Zugang zu Spitzentechnologie zu verschaffen. Mit dem ausgedehnten Einzelhandelsnetz von The Device Store und unserer innovativen Technologie sind wir zuversichtlich, Zehntausenden von Sambiern schon bald die Zukunft der mobilen Kommunikation näherbringen zu können.

Mauris Musambi, CEO von The Device Store, fügte hinzu: Die Partnerschaft mit BitMobile ist die perfekte Ergänzung zu unserem Auftrag, unsere Kunden mit der neuesten und modernsten Technologie zu versorgen. Das Phnix X-Handy ist eine echte Revolution, und wir können es kaum erwarten, dieses Gerät exklusiv in unseren Läden in ganz Sambia anzubieten. Unsere geschulten Einzelhandelsteams, die exzellente Produktpräsentation und das solide Bestandsmanagement werden dafür sorgen, dass sich jeder Kunde bestmöglich betreut fühlt.

Exklusive Handymodelle und Angebote: The Device Store wird das innovative Blockchain-Handy Phnix X und das entsprechende Tablet, das ebenfalls in Kürze angekündigt wird, groß herausbringen und über sein Einzelhandels- und Vertriebsnetz anbieten. Die Kunden können sich schon jetzt auf spezielle Angebote wie Bündelofferte mit entsprechendem Zubehör und Handytarifen freuen. The Device Store wird damit zur ersten Adresse für alle Produkte und Leistungen rund um das Mobiltelefon.

Alles aus einer Hand: Oberste Devise von The Device Store ist es, den Kunden ein umfassendes Einkaufserlebnis zu bieten. Zusätzlich zum Phnix X-Handy erwartet den Kunden ein umfangreiches Zubehör sowie spezielle Handytarife und Leistungen - und das alles unter einem Dach. Vom Kauf eines neuen Handys über die fachkundige Beratung bis hin zum Reparaturdienst - The Device Store versteht sich als Sambias führender One-Stop-Shop für Mobilfunktechnologie.

Einbindung und Unterstützung der Kommune: Bei dieser Partnerschaft wird außerdem das Community Engagement großgeschrieben. BitMobile und The Device Store werden über verschiedenste Initiativen mit den örtlichen Kommunen zusammenarbeiten und damit die positive Wirkung der Ladenpräsenz sicherstellen. Die Einbindung der Bevölkerung erfolgt über Veranstaltungen, Workshops und Aktionen, die das Bekenntnis des jeweiligen Ladens zur Unterstützung der örtlichen Gemeinschaft hervorheben.

Kooperative Verkaufs- und Marketingstrategie: In Zusammenarbeit mit anderen Einzelhandelsfirmen werden BitMobile und The Device Store alles daran setzen, den Kunden ein Einkaufserlebnis der besonderen Art zu bieten. Dazu gehören erstklassige Produktdisplays, Beschilderungen und ein gut geschultes Einzelhandelsteam, das über umfassende Produktkenntnisse und Verkaufstechniken verfügt. Um eine kontinuierliche Produktverfügbarkeit zu gewährleisten, werden regelmäßig Bestandskontrollen durchgeführt. Ein gemeinsamer Marketingplan dient der Koordinierung von Werbeaktivitäten und Ladenpräsentationen.

Kooperation steht im Vordergrund: Grundlage der Partnerschaft zwischen BitMobile und The Device Store ist die enge Zusammenarbeit, mit der man alle Möglichkeiten ausschöpfen will, um den Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Beide Unternehmen setzen sich für den Erhalt einer starken Arbeitsbeziehung ein, von der alle Beteiligten, von den Lieferanten bis hin zu den Kunden, profitieren sollen.

Über BitMobile South Africa: BitMobile ist ein führender Anbieter von innovativen Mobilfunktechnologielösungen, der sich vor allem auf sichere, zuverlässige und zukunftsgerechte Geräte auf Blockchain-Basis spezialisiert hat. Mit seinem Anspruch, die Grenzen des Möglichen zu erweitern, nimmt BitMobile als Innovator der Mobilfunktechnologie eine Vorreiterrolle ein.

Über The Device Store: The Device Store zählt zu den führenden Einzelhandelsketten für Mobilfunkgeräte in Sambia und bietet eine breite Palette von mobilen Geräten samt Zubehör und Serviceleistungen. The Device Store ist bestrebt, seinen Kunden nur die besten Produkte und Dienstleistungen zu bieten und setzt dazu auf Kundenzufriedenheit und kommunale Unterstützung.

Medienkontakt:

Bitmobile

Chris Benedict

Bitmobile, Südafrika

1-844-724-8911

marketing@finnovant.com

Bitmobile Pty South Africa, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Finnovant, Inc.

The Device Store

Tel: +260 96 6922200

QUELLE: Finnovant Inc.

