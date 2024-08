Pendeldiplomatie von US-Außenminister Blinken in Ägypten und Katar

KAIRO (dpa-AFX) - In den Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg hat US-Außenminister Antony Blinken sich mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi getroffen. Sie hätten sich im ägyptischen Küstenort über Ergebnisse der vergangenen Verhandlungsrunde in Katar ausgetauscht, teilte der Staatsinformationsdienst SIS mit. Al-Sisi sagte demnach, eine Waffenruhe in Gaza müsse der Anfang einer breiteren Anerkennung eines Palästinenserstaats sein, um Stabilität in der Region zu garantieren.

Blinken wollte nach den Gesprächen in Kairo nach Katar weiterreisen, das wie Ägypten und die USA zu den Vermittlern gehört.

Die Gespräche zwischen Israel und der islamistischen Hamas treten seit Monaten auf der Stelle. Als besonders umstritten in den Verhandlungen galt zuletzt die Frage, ob Israel sich wieder von der im Mai eroberten Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten zurückziehen wird. Die Hamas fordert einen kompletten Abzug Israels. Netanjahu dagegen verlangt, dass die israelische Armee den sogenannten Philadelphi-Korridor auch nach einer Waffenruhe weiter kontrolliert, etwa um den Schmuggel von Waffen zu verhindern./jot/DP/ngu