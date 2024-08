ROUNDUP: Biden schwört Demokraten bei Parteitag auf Harris ein

CHICAGO (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Demokratische Partei nach seinem Ausstieg aus dem Wahlkampf auf die neue Frontfrau Kamala Harris eingeschworen. Harris sei ein Mensch mit Charakter und enormer Integrität, sagte Biden beim Parteitag der Demokraten in Chicago. "Die Wahl von Kamala war die allererste Entscheidung, die ich getroffen habe (...), als ich Kandidat wurde. Es war die beste Entscheidung, die ich in meiner gesamten Karriere getroffen habe." Die beiden seien enge Freunde geworden. "Sie ist zäh, sie ist erfahren und sie hat eine enorme Integrität."

Den Tausenden Delegierten im Saal rief Biden zu: "Seid ihr bereit, Kamala Harris und Tim Walz zu wählen?" Er betonte: "Die besten Tage liegen nicht hinter uns, sondern vor uns." Seine Rede wurde immer wieder von Jubel unterbrochen.

Biden war im Juli aus dem Rennen um eine zweite Amtszeit ausgestiegen. Der Demokrat war wegen seines Alters und Zweifeln an seiner mentalen Fitness in der eigenen Partei massiv unter Druck geraten. Seine Stellvertreterin Harris rückte nach und konnte in kurzer Zeit die Partei hinter sich versammeln. Walz ist ihr Vizepräsidentschaftskandidat im Wahlkampf./jac/DP/jha