Russischer Luftangriff trifft ukrainischen Kraftstofftank

TERNOPIL/ROSTOW (dpa-AFX) - In einer Industrieanlage im Westen der Ukraine ist nach regionalen Behördenangaben durch einen nächtlichen russischen Luftangriff ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen hätten einen Kraftstofftank ergriffen, sagte der Leiter des Zivilschutzes im Gebiet Ternopil, Wiktor Maslej, vor Journalisten. Niemand sei verletzt worden. Der Brand sei eingedämmt worden, die Löscharbeiten dauerten aber noch an. Den Angaben nach wurden keine erhöhten Schadstoffwerte gemessen. Die Bevölkerung wurde trotzdem aufgerufen, vorläufig die Fenster zu schließen und Aufenthalte im Freien zu vermeiden.

Angaben zur Art des Luftangriffs wurden nicht gemacht. Nach offizieller Zählung der ukrainischen Luftwaffe setzte Russland in der Nacht 26 Kampfdrohnen und 5 Raketen gegen die Ukraine ein. 25 Drohnen und 3 Raketen seien abgefangen worden. Die Militärangaben waren nicht im Detail überprüfbar. Ein Teil des Angriffs richtete sich gegen die Hauptstadt Kiew. Alle Flugobjekte seien aber bereits im Umland abgeschossen worden.

Großes russisches Tanklager bei Rostow brennt immer noch

Auf russischer Seite stand ein großes Tanklager im Gebiet Rostow weiterhin in Flammen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete. Zum Löschen planten die Behörden den Einsatz von vier Löschflugzeugen. Die Anlage mit mehr als 70 Tanks war am Sonntagmorgen von ukrainischen Drohnen in Brand geschossen worden./fko/DP/ngu