US-Anleihen: Kursgewinne - Aussicht auf sinkende Zinsen stützt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg mit der Aussicht auf bald sinkende Zinsen um 0,30 Prozent auf 113,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel auf 3,83 Prozent.

An den Finanzmärkten warten Anleger auf das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Sie erhoffen sich Hinweise auf die künftige Geldpolitik. Bei der Tagung im Bundesstaat Wyoming steht eine Rede von Notenbankchef Jerome Powell im Mittelpunkt, die am Freitag erwartet wird. Dieser hatte zwar zuletzt im Juli eine Zinssenkung für September signalisiert, den Schritt aber von der weiteren Entwicklung der Konjunkturdaten abhängig gemacht.

"Der Wendepunkt der US-Geldpolitik ist endlich erreicht", schrieb Analyst Rene Albrecht von der DZ Bank. Jene Fed-Offiziellen, die sich bislang aus den Sommerferien zurückgemeldet haben, hätten die Möglichkeiten für eine zeitnahe Lockerung der Zinszügel bestätigt. Allerdings haben sich Albrecht zufolge bislang auch überwiegend geldpolitische Tauben gemeldet, die eher eine expansive Geldpolitik verfolgen. Es heiße also abwarten, bis Powell mehr Hinweise über den Grad der geldpolitischen Lockerung im September liefern könne./la/he