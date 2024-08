Aktien New York: Uneinheitliche Tendenz

Die US-Aktienmärkte haben nach den moderaten Vortagesverlusten zur Wochenmitte keine klare Richtung ausgebildet. Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,13 Prozent auf 40.780,41 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,14 Prozent auf 5.604,84 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Mittwoch um 0,26 Prozent auf 19.771,20 Punkte hoch.

Vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, Wyoming, halten sich die Kursbewegungen aber in Grenzen. Die Anleger warten vor allem auf die Rede von Jerome Powell am Freitag. Der Chef der US-Notenbank (Fed) werde vermutlich den Erfolg der Inflationsbekämpfung hervorheben und die Märkte auf eine Zinssenkung im September vorbereiten, glauben die Experten der Handelsplattform Etoro.

Im späten Handel wird das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der Fed veröffentlicht. Der Markt werde auch die Niederschrift auf Hinweise zu einer möglichen Zinssenkung im September abklopfen, schrieb Zinsstratege Hauke Siemßen von der Commerzbank.