Blinken beendet Nahost-Reise ohne greifbares Vermittlungsergebnis

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Doha (Reuters) - Ohne ein greifbares Ergebnis hat US-Außenminister Antony Blinken seine jüngste Nahost-Reise zur Vermittlung zwischen Israel und den Palästinensern beendet.

Trotz intensiver diplomatischer Bemühungen steht eine Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und eine Freilassung der verbliebenen Geiseln weiterhin aus. "Es muss in den nächsten Tagen zu einer Einigung kommen, und wir werden alles tun, um sie über die Ziellinie zu bringen", sagte Blinken vor seinem Abflug von Doha nach Washington in der Nacht zum Mittwoch. Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte, er erwarte, dass die Vermittlungsgespräche unter Führung der USA, Ägyptens und Katars noch in dieser Woche fortgesetzt würden.

Die USA haben einen Vorschlag vorgelegt, der die nach wie vor bestehenden Differenzen zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas zu überbrücken helfen soll. Blinken sagte nach einem Treffen mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag, Israel habe den Vorschlag akzeptiert. Jetzt müsse die Hamas dasselbe tun. Es sei möglicherweise die letzte Chance auf eine Lösung des Konflikts.

STREIT ÜBER ISRAELISCHE PRÄSENZ IM PHILADELPHI-KORRIDOR

Die Hamas hat den US-Vorschlag nicht ausdrücklich abgelehnt, erklärte aber, damit würden zuvor vereinbarte Bedingungen widerrufen. Streit gibt es vor allem über die fortgesetzte militärische Präsenz Israels innerhalb des Gazastreifens, insbesondere entlang der Grenze zu Ägypten. Auch die freie Bewegung der Palästinenser innerhalb des Gebiets sowie die Identität und Anzahl palästinensischer Gefangener, die in einem Austausch gegen Geiseln freigelassen werden sollen, sind Streitthemen.

Ägypten konzentriert sich vor allem auf einen Sicherheitsmechanismus für den Philadelphi-Korridor, den schmalen Grenzstreifen zwischen Ägypten und Gaza, den israelische Streitkräfte im Mai eroberten. Sowohl die Hamas als auch Ägypten lehnen es ab, dass Israel Truppen dort behält. Netanjahu beharrt dagegen darauf mit dem Argument, die Präsenz israelischer Soldaten an der Grenze sei notwendig, um den Waffenschmuggel nach Gaza zu stoppen.

Die USA versuchen, gerade in diesem Punkt zu vermitteln. "Die Vereinigten Staaten akzeptieren keine langfristige Besetzung Gazas durch Israel", sagte Blinken zwar, fügte aber hinzu: "Genauer gesagt, die Vereinbarung ist sehr klar bezüglich des Zeitplans und der Orte des Abzugs der israelischen Verteidigungskräfte aus Gaza, und Israel hat dem zugestimmt."

"GRUNDLEGENDE GARANTIE FÜR STABILITÄT"

Aus ägyptischen Sicherheitskreisen verlautete, die USA hätten eine internationale Präsenz im Philadelphi-Korridor vorgeschlagen. Das könnte demnach für die Regierung in Kairo akzeptabel sein, wenn ein solcher Einsatz auf maximal sechs Monate begrenzt wäre. "Die Waffenruhe in Gaza muss der Beginn einer breiteren internationalen Anerkennung des palästinensischen Staates und der Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung sein, da dies die grundlegende Garantie für Stabilität in der Region ist", sagte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi nach einem Treffen mit Blinken.

Bei den Verhandlungen geht es um das Schicksal des dicht besiedelten Gazastreifens, wo nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden seit Oktober mehr als 40.000 Menschen durch Israels Militäreinsatz getötet wurden, und um das Schicksal der dort noch festgehaltenen Geiseln. Der Krieg in Gaza ist Folge des Massakers der Hamas in Israel am 7. Oktober, bei dem etwa 1200 Menschen getötet und rund 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden.

Am Dienstag hatte das israelische Militär mitgeteilt, es habe die Leichen von sechs Geiseln im südlichen Gazastreifen geborgen. Nach israelischen Angaben verbleiben nun noch 109 Geiseln in dem palästinensischen Gebiet, von denen etwa ein Drittel für tot gehalten wird.

(Bericht von Humeyra Pamuk in Doha, Nidal al-Mughrabi und Enas Alashray in Kairo, Maayan Lubell in Jerusalem; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Elke Ahlswede; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)