EQS-News: BDT Media Automation GmbH setzt profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2024 erfolgreich fort: EBITDA steigt um 83 % auf 8,4 Mio. Euro und der Halbjahresüberschuss um 121 % auf 4,3 Mio. Euro

BDT Media Automation GmbH setzt profitables Wachstum im ersten Halbjahr 2024 erfolgreich fort: EBITDA steigt um 83 % auf 8,4 Mio. Euro und der Halbjahresüberschuss um 121 % auf 4,3 Mio. Euro



Rottweil, 21. August 2024. Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), hat im ersten Halbjahr 2024 erneut ein überdurchschnittliches Wachstum bei Umsatz und Ertrag erzielt. Globale Megatrends wie beispielsweise Künstliche Intelligenz, Industrie 4.0 (Internet of Things), autonomes Fahren und die weiter anwachsende Nutzung von Social Media haben zu steigender Nachfrage nach Speicherlösungen geführt, was sich positiv im Geschäftsverlauf der BDT-Gruppe niederschlägt.

Gemäß dem ungeprüften Halbjahresabschluss, der auf der Unternehmenswebseite unter www.bdt.de/ir einsehbar ist, konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 58 % von 56,1 Mio. Euro auf 88,7 Mio. Euro gesteigert werden. Auch das Rohergebnis wuchs im Halbjahresvergleich um 48 % von 17,1 Mio. Euro auf 25,3 Mio. Euro. Das EBITDA konnte um 83 % von 4,6 Mio. Euro auf 8,4 Mio. Euro erhöht werden. Die daraus resultierende EBITDA-Marge im Verhältnis zum Umsatz nahm von 8,2 % im Vorjahr auf 9,5 % im 1. Halbjahr 2024 zu. Diese Messgröße des operativen Geschäfts bestätigt die Qualität des Produktportfolios und des Geschäftsmodells. Mit 4,3 Mio. Euro kletterte der Halbjahresüberschuss gegenüber dem Vorjahreswert von 2,0 Mio. Euro um 121 % und erreichte damit bereits nahezu das Niveau des Gesamtjahres 2023 von 4,6 Mio. Euro. In der Bilanz wirken sich das gute Ergebnis und der hohe Cash-Flow entsprechend positiv aus. Das Eigenkapital konnte von 6,8 Mio. Euro zum 31. Dezember 2023 auf 11,7 Mio. Euro zum 30. Juni 2024 und die Eigenkapitalquote damit von 15,2 % auf 22,3 % verbessert werden.

Dr. Holger Rath, Geschäftsführer und CFO der Gruppe, freut sich: „Mit diesem Zahlenwerk haben wir den Beleg dafür, dass wir in den vergangenen Jahren viele richtige Entscheidungen getroffen und eine funktionierende Strategie implementiert haben. Die BDT-Gruppe befindet sich auf einem nachhaltig profitablen Wachstumskurs, den wir aufgrund des einhergehenden positiven operativen Cash-Flows zu einem höher als geplanten Anteil durch frei verfügbare Liquidität finanzieren können.“



Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die BDT derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. BDT übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.



Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 210 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, China und Singapur.

BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: anleihe@bdt.de

Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

