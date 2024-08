EQS-News: NFON beschleunigt Transformation durch Übernahme des KI-Spezialisten botario GmbH

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen

NFON beschleunigt Transformation durch Übernahme des KI-Spezialisten botario GmbH



21.08.2024 / 15:30 CET/CEST

NFON beschleunigt Transformation durch Übernahme des KI-Spezialisten botario GmbH

NFON übernimmt Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Implementierung fortschrittlicher KI-Lösungen für Businesskommunikation spezialisiert hat

Transaktion stärkt innovative Produktentwicklung und generiert zusätzlichen Geschäftsmehrwert für Kunden und Partner

Bestehendes Produktportfolio wird durch neue KI-Funktionen erweitert

Synergien und das Adressieren neuer Marktsegmente eröffnen weitere Perspektiven für profitables Wachstum

München, 21. August 2024–NFON, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation, treibt den Transformationskurs weiter voran. In einem sich rapide verändernden Marktumfeld, das durch die Disruption der künstlichen Intelligenz (KI) geprägt ist, übernimmt NFON mit der botarioGmbH ein innovatives Technologieunternehmen, das sich auf KI-Lösungen für Businesskommunikation spezialisiert hat. Diese Akquisition verstärkt das Know-how und erweitert das Lösungsportfolio in der Anwendung von künstlicher Intelligenz für moderne Businesskommunikationslösungen von NFON. Zugleich geben Synergien dem eingeschlagenen Kurs hin zu profitablem Wachstum zusätzliche Impulse.

Mit einem starken Fokus auf Sprachverarbeitung und effiziente Automatisierung bietet botario maßgeschneiderte KI-Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und ihre Kommunikationsabläufe zu automatisieren. Das Unternehmen verfügt über ein hoch qualifiziertes Team, die Plattform hat sich bereits unter anderem in Branchen wie Versicherung, Telekommunikation und Energie etabliert.

PatrikHeider, CEO der NFON AG, kommentiert: „botario ist ein profitables und stark wachsendes Unternehmen, das bereits heute über fortschrittliche KI-Lösungen verfügt, die speziell auf die Anforderungen moderner Businesskommunikation ausgerichtet sind. Dadurch eröffnen sich für uns zahlreiche attraktive Möglichkeiten, unser Wachstum wieder zu beschleunigen und gleichzeitig unsere Profitabilität weiter zu stärken.“ AndreasWesselmann, CTO der NFON AG, ergänzt: „Mit der Übernahme von botario bauen wir unsere eigene KI-Kompetenz erheblich aus und steigern gleichzeitig unsere Innovationskraft. Dazu wird unser Lösungsportfolio deutlich breiter und ermöglicht einen gesamtheitlichen Ansatz, unseren Kunden innovative Lösungen für moderne und effiziente Businesskommunikation zur Verfügung zu stellen. Ich freue mich schon auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit dem Team von botario!“ AljoschaNiazi-Shahabi, Geschäftsführer der botario GmbH, fügt hinzu: „Durch die Übernahme können wir unsere KI-Lösungen stärker vertikal integrieren, sie einer deutlich größeren Kundengruppe gewinnbringend zur Verfügung stellen. Unsere Bestandskunden können sich auf eine noch schnellere Weiterentwicklung der botario-Plattform sowie auf ein breiteres Leistungsspektrum freuen. Gemeinsam mit NFON können wir unser Wachstum vorantreiben. Auch die weitere Zusammenarbeit mit der bisherigen Eigentümerin JUSTADDAIGmbH wird dies positiv beeinflussen.“

Mit der Übernahme stärkt NFON seine Kompetenzen im Bereich KI und ist künftig noch besser in der Lage, das bestehende Produktportfolio um KI-Funktionen wie Voicebots, Transkription, Zusammenfassung und Livechat zu erweitern. Dies erlaubt den Einstieg in das CRM-Segment bei Kunden. Entsprechend eröffnen sich für NFON zusätzliche Ertragsquellen durch die Ansprache neuer Branchen- und Marktsegmente. Auch im Bestandskundengeschäft entstehen weitere Perspektiven für profitables Wachstum. Die Übernahme von botario fügt sich somit nahtlos in die Transformation von NFON ein und unterstützt die Ausrichtung hin zu einem Anbieter für KI-basierte Businesskommunikationslösungen.

Kontakt Investor Relations

NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President Investor Relations & Sustainability

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com

Medienkontakte

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com

Über die NFON AG

Die NFON AG mit Headquarter in München ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) zählt mit über 3.000 Partnern in 18 europäischen Ländern und acht Niederlassungen mehr als 55.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Das NFON-Portfolio besteht aus vier Bereichen: Businesskommunikation, Integration, Kundenkontakt und Enablement. Mit dem Kernprodukt Cloudya, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen.

Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. NFON begleitet Unternehmen mit intuitiven Kommunikationslösungen in die Zukunft der Businesskommunikation.



Website: http://www.nfon.com/

