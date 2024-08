Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Scholz ermahnt Ampel-Politiker

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Scholz ermahnt Ampel-Politiker:

"Scholz, das ergab nicht erst seine Rückkehr aus dem Urlaub, mangelt es an Gewicht und Gravitas. Ob mit ihm oder ohne ihn: Im Haushalt klafft ein Loch. Ob mit ihm oder ohne ihn: Die Ukraine-Hilfe hängt in der Luft. Ob mit ihm oder ohne ihn: In der Klimapolitik ist kein Fortkommen. Ob mit ihm oder ohne ihn: Die Sozialpolitik will mit dem Kopf durch die Wand. Ob mit ihm oder ohne ihn: Is halt so (der Vizekanzler). Um gegen den Bedeutungsverlust anzugehen, gibt Scholz hin und wieder Hinweise auf seine Richtlinienkompetenz. Ein Kanzler, der aber extra darauf hinweisen muss, hat sie nur noch auf dem Papier. Hätte er sie tatsächlich, übte er sie einfach aus, ohne sich auf sie berufen zu müssen. Die Zeiten fordern etwas Besseres: Viel Wumms ist noch kein Gewicht."/yyzz/DP/ngu